Eldemir Müjdeyi Verdi; Devam Edeceğiz

Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Ahmet Akay ve bakanlık bürokratları ile birlikte Şanlıurfa Valiliği’ni ziyaret eden Eldemir, Valilik girişinde şeref defterini imzaladı.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in makamında ağırladığı Eldemir ve beraberindekiler, Şanlıurfa’nın sağlık alanındaki yatırımları, ihtiyaçlar ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundular.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Erin, Şanlıurfa’nın 2 milyona yaklaşan nüfusu ve 550 bin kadar Suriyeli misafiriyle her alanda taleplerinin bulunduğunu belirterek, “Hükümetlerimizin hızla hayata geçirdiği yatırımların yanında hızlı nüfus artışına paralel sağlık hizmetlerinin sürekli desteklenmesi gerekiyor. Sayın Bakan Yardımcımız Eldemir ile bugün Şanlıurfa’nın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını istişare edecek ve çözüm önerilerini değerlendireceğiz. İlimize gösterdikleri ilgiden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve Bakan Yardımcımız Sayın Halil Eldemir şahsında tüm sağlık teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.Bakan Eldemir de Şanlıurfa’da bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Türkiye’nin nüfus yoğunluğu bakımından en büyük illerinden olan Şanlıurfa’daki sağlık yatırımlarına devam edeceklerini ve bu alandaki ihtiyaçları doğru istişare ederek en kısa sürede gidereceklerini belirterek, ilgi ve alakalarından dolayı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’e teşekkür etti.