Urfa'da Meydan Gelen Boğulma Vakalarının Bilançosu Açıklandı

Bu Yaz 45 Boğulma Vakası Meydana Geldi

Boğulma Vakalarının Büyük Çoğunluğu Kırsal Kesimlerde

Güvenlik Önlemleri Yetersiz

Yaz mevsiminin başında yapılan tüm uyarılara ve alınan önlemlere rağmen Şanlıurfa’da boğulma vakalarının önüne geçilemedi. Şanlıurfa’da Fırat Nehri, Atatürk Barajı ve tarımsal sulama için kullanılan ve yüksekliği 8 metreyi aşan sulama kanallarının serinlemek amacıyla tercih edilmesi ile beraber boğulma vakaları da ardı ardına geldi.Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Su Altı Ekiplerinin verdiği bilgilere göre Şanlıurfa’da bu yaz 45 boğulma vakası meydana geldi. Aralarında sadece Şanlıurfalı değil Suriye uyruklularının da bulunduğu boğulma vakalarının önüne geçebilmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, önlemler aldıklarını belirterek kentin farklı bölgelerine yüzme havuzu açıklarını belirtti.Şanlıurfa’da birçok vatandaşın ve özellikle çocukların tercih ettiği yüzme havuzlarının açılmasından sonra boğulma vakalarında azalmaların olduğu dile getirilse de bu azalmalar Şanlıurfa Merkezi için geçerli oldu. 45 boğulma vakasının büyük çoğunluğu kırsal kesimlerde ve ilçelerde meydana geldi.Şanlıurfa ve merkez ilçelerinde açılan yüzme havuzlarında faydalanan 4 bin küsür çocuk güvenli yüzme dersleri alarak yazı tamamladı. Fakat birçok ilçe ve kırsal kesimlerde bu imkanlara sahip olmayan çocuklar için herhangi bir önlemin alınmaması boğulma vakalarının sürekli meydana geleceğinin göstergesi oldu.“Büyükşehir Belediyesi vatandaşların talepleri doğrultusunda hareket etmesi gerekiyor. yaz aylarının başından beri yeterince önlem alınsaydı bu kadar boğulma vakası ile karşılaşılmazdı” diyen bir vatandaş, sulama kanalları, baraj ve göllerde yüksek güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini ifade etti.