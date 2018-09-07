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Bu haber 07 Eylül 2018 10:52:22 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa'da Minibüs Devrildi, 8 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Urfa'da Minibüs Devrildi, 8 Yaralı

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 8 Suriyeli yaralandı.

Edinilen bilgilerde, İsa C.'nin kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, sürücüsünün manevra yapması sonucu devrildi.
 

Can Kaybı Yok

Kazada can kaybı yaşanmaması sevindirirken, minibüsteki Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 

Hayati Tehlikeleri Yok

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

 
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