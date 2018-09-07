Urfa'da Minibüs Devrildi, 8 Yaralı

Bu haber 07 Eylül 2018 10:52:22 Tarihinde eklenmiştir.

Can Kaybı Yok

Hayati Tehlikeleri Yok

Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 8 Suriyeli yaralandı.Edinilen bilgilerde, İsa C.'nin kullandığı 07 ATT 447 plakalı minibüs, sürücüsünün manevra yapması sonucu devrildi.Kazada can kaybı yaşanmaması sevindirirken, minibüsteki Suriye uyruklu 8 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.