Urfalılara Elektrik Değil, Vergi Faturası Kesiliyor

Dağıtım Vergisi Faturayı Kabartıyor

Elektrik Faturasını İnceleyince Çileden Çıktı

Faturadan Çok Vergi Ödeniyor

Son dönemde elektrik faturasını eline alanlar, adeta neye uğradığını şaşırıyor. Birçok kişinin tutarına bile bakmaksızın yatırdığı faturaları detaylı inceleyen bazı tüketiciler, tükettiği enerji miktarının ücretinden birkaç kat daha fazla ücret ödediğinin farkına vardı.Faturalarda yer alan en yüksek vergiler arasında 'dağıtım vergisi yer alıyor. Tüketilen enerji miktarının yüzde 50’sinden fazla oranda yansıtılan dağıtım vergisine KDV’nin de eklenmesiyle faturalar iyice kabarıyor.Türkiye’nin her kentinde yaşanan bu soruna Urfalılar da isyan etti. Urfa’da bir vatandaş, 380 lira kullandığı elektrik faturasına vergilerle beraber 700 lira ödemek zorunda olduğunu görünce çileden çıktı.Elektrik faturasını inceleyen vatandaş, vergilerin fazlalığından dolayı ettiği beddualar şaşkına çevirdi. Sinirlenmekte sonuna kadar haklı olan vatandaş, “380 TL kullanıma 700 TL fatura… miskali zerre hakkımız varsa zehir zıkkım olsun. Para ile ölümlerini arasınlar. Para ile ötenazi yapsınlar. Rahatlıkla o paraları yiyemesinler. Kefen ellerine geçmesin. Geberdiklerinde mezarları ateş çukuru olsun. Serinlik ferahlık bulamasınlar her iki dünyada…” dedi.Vatandaşın, 203.71 TL’lik enerji tüketimi yaptığı faturada dağıtım vergisi ile beraber enerji fonu, TRT payı, BTV’nin de eklenmesiyle elde edilen miktara son olarak KDV eklendiği görülüyor. Yani 203 TL’lik enerji tüketimi yapan tüketiciye vergilerle beraber 380 TL elektrik kullanım bedeli yansıyarak, diğer vergilerle beraber ödemek zorunda olduğu miktar 700 TL’ye çıkıyor.