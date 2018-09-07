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Bu haber 07 Eylül 2018 07:00:25 Tarihinde eklenmiştir.

Kılıçoğlu Uyardı; O Mesajları Dikkate Almayın, Asılsızdır!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, son günlerde sosyal medyada yayınlanan tüccar, sanayici ve üreticilerin karşı karşıya gelmesine neden olan mesajların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Kılıçoğlu Uyardı; O Mesajları Dikkate Almayın, Asılsızdır!

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu, son günlerde sosyal medyada yayınlanan tüccar, sanayici ve üreticilerin karşı karşıya gelmesine neden olan mesajların dikkate alınmaması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin toplam kütlü pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 45’in tek başına yetiştiren Şanlıurfa’da pamuk hasadının yaklaştığı bu günlerde, sosyal medya asılsız iddialarla tüccar, sanayici ve üreticiler karşı karşıya getirilmeye çalışılıyor. Pamuk fiyatlarının sanayici tarafından ucuza alınmaya çalışılacağının ifade edildiği mesajlarla ilgili ŞUTSO Başkan Yardımcısı Kadir Kılıçoğlu bir açıklama yaparak bu mesajların dikkate alınmaması gerektiğini vurguladı.

Kılıçoğlu açıklamasında şunları kaydetti: “Son günlerde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımların üreticilerin alın terinin sömürülmeye yönelik bir mesaj içerdiğini görmekteyiz. Bu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Sanayicimiz ve tüccarımız geçmişte olduğu gibi bugün de böyle bir davranışa asla tevessül etmemiş ve etmeyecektir. Özellikle tüccarın sanayicinin ve üreticinin direkt temas halinde olması, hiçbir grubun diğerine asla olumsuz bir yaklaşımda bulunmayacağının en büyük kanıtıdır. Bu tür paylaşımların dikkatli yapılması ve hiçbir tarafı zan altında bırakacak şekilde kurgulanmaması gerekir. Aksi takdirde tüccar, sanayici ve üreticileri karşı karşıya getirilmiş olacaktır.

Biz Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak hem tüccarımızın hem de sanayici ve üreticilerimizin yanındayız. Asla böyle bir olumsuz çabaya karşı kayıtsız kalamayız, çünkü hepimiz aynı geminin içerisindeyiz” dedi.

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