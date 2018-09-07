Sanatçı Mahmut Tuncer'den Başkan Peltek'e Ziyaret

Şanlıurfalı Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer ve beraberindeki heyet, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek'e, bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mahmut Tuncer ve beraberindeki heyeti, Başkan İ.Halil Peltek karşıladı. Gerçekleşen ziyarette, Bosna Hersek'in Başkenti Saraybosna'da, 18 - 27 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Tanıtım Günleri organizasyonunun detayları ile güncel gelişmeler ve yerel gündem konuşuldu.

Organizasyon ekibinden Yalçın Yılmaz ve Ferhat Tuncer'in de hazır bulunduğu sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.