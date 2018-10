Urfa’da ki Proje, Dünya’nın Sayılı Projelerindendir!

GENEL MÜDÜRÜ AYDIN; DSİ OLARAK KUTSAL BİR GÖREV İFA EDİYORUZ

Ilısu Barajında Sona Gelindi

Silvan Projesinde Çalışmalar Devam Ediyor

Silvan Barajında Çalışmalar Devam Etmektedir

Yusufeli Barajında Gövde Dolgu Çalışmaları Devam Etmektedir

İstanbul’un Sigortası: Melen Projesi

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP)

KONYA OVASI PROJESİ (KOP)

Ülkemizin en az yağış alan bölgesi olan Konya Havzası’na Göksu Havzası’ndan su iletimini sağlayacak Konya Ovası Projesi, 14 adedi sulama, 3 adedi içmesuyu ve 1 adedi enerji olmak üzere 18 adet projeden oluşmaktadır. Bu projelerimiz ile birlikte diğer bölgesel projelerde de çalışmalarımız devam etmektedir.

Dere Islahlarında Estetiğe Özel Önem Veriyoruz.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün son derece önemli bir görevi ifa ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN,‘’DSİ olarak insanın, toprağın kısacası bütün canlıların olmazsa olmazı olan Su’yu temin ediyor, bütün canlıların ihtiyacını gideriyoruz. Bu bakımdan bizler kutsal bir görevi yerine getiriyoruz. Bu görevi yerine getirirken mesai mefrumu dinlemiyor, gecemizi gündüzümüze katıyoruz.İnsanların en hayati ihtiyacı olan içmesuyu temini hizmeti ve yine insanların can ve mal emniyetini sağlayan suyun zararlarından koruma görevi, temiz enerjinin kaynağı olan HES yatırımları, gıda güvenliğinin teminatı olan sulu tarıma yapılan yatırımları ile doğrudan insanımıza hizmet etme gibi bir misyonu üstlenmiş olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak son derece mesuliyetli, faziletli ama bir o kadar da zor bir görevi yüklenmiş oluyoruz. Kısacası Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak Ülkemizin bütün su kaynaklarının korunmasına ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasına dair politikalar oluşturmak ve ulusal su yönetimini koordine etmek vazifelerini yerine getirmekteyiz.DSİ Genel Müdürlüğü olarak özellikle son 16 yılda devasa büyüklükte baraj, gölet, sulama tesisi, içmesuyu ve arıtma tesisi, atıksu arıtma tesislerini, hidroelektrik santralleri inşa ederek ve dereleri ısalah ederek bununla birlikte sosyal yaşam alanları oluşturarak vatandaşların istifadesine sunduk.’‘’dedi.Üzerinde önemle durulan GÖL-SU kapsamında “1000 Günde 1001 Gölet ve Sulama Projesi”nin bitirildiğinin altını çizen Genel Müdür AYDIN,’ Zaman kaybetmeden “2. GÖLSU Projesini”nebaşladık. Burada çok daha büyük projeler var. Bu projeler bizlerin prestij projeleridir.Ayrıca Gelişim Projelerini hayata geçirdik.GAP, KOP, DAP, TRAGEP, DOKAP, EGEGEP, BAKGEP, AKDENİZGEP, MARMARAGEP gibi bölgesel projeler, o bölgeler için olduğu kadar Ülkemiz geneli için de büyük önem taşımaktadır.81 İl İçme Suyu Eylem Planı”nı hazırladık. Bu plan çerçevesinde şehirlerimizin 2040-2050-2071 yıllarına kadar olan içme suyu meselesini çözüme kavuşturacağız. ’dedi.Ayrıca Büyük Su İşleri kapsamında bulunan ülkemizin vizyon projelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN,Dicle Havzası’nda inşaatı devam eden, dolgu hacmi bakımından Türkiye’nin 2. Büyük barajı olacak Ilısu Barajında artık sona gelindi. Ilısu Barajı ve HES Projesi, Dicle Nehri üzerinde yer alan en büyük proje olmasının yanında 1200 MW kurulu gücü ile de ülkemizin en büyük 4. Hidroelektrik santralidir. Ilısu Barajı ve HES, ürettiği enerji ile ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacaktır.“Yüzyılın refah projesi” Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP’ın) en önemli bileşeni olan Silvan Projesi 8 adet depolama tesisinden ve sulama tesislerinden oluşmaktadır. 6,3 Milyar TL’ye mal olacak proje tamamlandığında 2 350 000 dekar tarım alanı sulamaya açılacaktır.Tamamlandığında Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı baraj olacaktır.160 MW kurulu güç ile yılda 88/681 milyon kWh enerji üretilecektir. Ekonomiye yılda 1 milyar TL katkı sağlanacaktır.Baraj çift eğrilikli beton kemer baraj tipinde olup 275 metre yüksekliği ile kendi sınıfında dünyanın en yüksek 3. barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup yıllık elektrik üretimi 1.888 GWh’dır. Projenin tamamlanması ile milli ekonomiye yıllık 600 milyon TL katkı sağlayacaktır. Baraj inşaatında gövde beton imalatı devam etmektedir.Dünyanın birçok ülkesinin nüfusundan fazla nüfusa sahip olan İstanbul’un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen Melen Projesi’nde en önemli aşamalardan biri de Melen Barajı’nın inşaatıdır. Baraj tamamlandığında İstanbul şehrimizin 2071 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır. ‘’dedi.Günümüz itibarıyla ülkemizde 6,5 milyon hektarlık sulamaya açılmış alanın 3,8 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş modern sulama şebekesine sahip olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ‘ DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.Sulu tarım ile kuru tarım arasında gelir açısından bakıldığında 5 ila 10 kat fark bulunmaktadır. Modern sulama sistemlerinin kullanılması ile birlikte ortaya çıkan bu fark direkt vatandaşlarımızın cebine girecek ve milli gelirde ciddi bir artış meydana gelecektir.Ülkemizin en büyük kalkınma projesi ve Dünya’nın da sayılı projelerinden biri olan GAP, eğitimden sağlığa, sulamadan ziraata, ormancılıktan hayvancılığa, kültürden turizme, altyapıdan sanayiye her alanda bölgenin kalkınması ve refah seviyesinin artması için entegre bir projedir. GAP, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerini kapsamaktadır. Projenin bütün bileşenlerinde çalışmalar devam etmektedir.KOP; GAP’tan sonra en büyük sulama yatırımı olma özelliği taşıyan ve Konya’nın su rüyasını gerçekleştirmek için Genel Müdürlüğümüz tarafından uygulamaya konan bir projedir.DSİ olarak dere ıslahları ile tarım alanlarımızı koruduk, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağladık. Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Özellikle “estetiği, emniyeti ve ekonomiyi” ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz. ‘’dedi.DSİ Genel Müdürü Mevlüt AYDIN, ‘Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’ye şükranlarımı sunuyor, Çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.