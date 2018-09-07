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Bu haber 07 Eylül 2018 02:30:27 Tarihinde eklenmiştir.

Eyyübiye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Parkı Açıldı

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Eyüp Cenap Gülpınar parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eyyübiye Belediyesi Eyüp Cenap Gülpınar Parkı Açıldı

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yapımı tamamlanan Eyüp Cenap Gülpınar parkı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Eyyübiye Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eski Hayvan Pazarı olarak kullanılan alanı devasa bir yeşil alana çevirip vatandaşların hizmetine sundu. İlçeye 29 yeni park kazandırıp yeşil alan miktarını yüzde 51 arttıran Eyyübiye Belediyesi, park yapım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir yasasıyla birlikte Eyyübiye Belediyesine devredilen tek tapulu arsa olan Selçuklu Mahallesinde Eski Hayvan Pazarı olarak kullanılan, 19 bin metre karelik alan da vatandaşların hizmetine yeşil alan olarak kazandırıldı. Eski Devlet Bakanı Eyüp Cenap Gülpınar isminin verildiği parkın açılışına; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AB Uyum Komisyonu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay, Şanlıurfa Vali Vekili Fatih Çelikkaya, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, STK Temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“BELEDİYENİN TEK TAPULU ARSASI YEŞİL ALANA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

İlçeye yeşil alan kazandırıp vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “ İlçemizin 14 mahallesi sur içi.Geri kalan mahallelerimizden sadece bir mahalle imarlı ve planlı. O da TOKİ (Batıkent) mahallemiz. Maalesef diğerleri gecekondulaşan yerler ve alanlar. Tabi sit alanlarıyla beraber gerek yeşil alan konusunda gerekse de sosyal tesisler ve fiziki yapılar konusunda kısıtları olan bir ilçe. Böyle bir ilçede sizlerin de takdir edeceği gibi zor. Ama Mevlana’nın da dediği gibi ‘Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun’. Biz de olaya imtihan gözüyle bakarak ekibimizle beraber ilçemize güzel hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. burada da parkımız Muradiye ile Selçuklu mahallelerimizin tam ortasında. Eski Hayvan Pazarı olarak kullanılan bir yer. Bizim belediyemizin tek tapulu yeri. Büyükşehir yasasından sonra bize tahsis edilen bu tek tapulu yerimizi yeşil alana dönüştürdük. İstedik ki insanlarımız kaliteli vakit geçirsinler. “dedi.

“SİYASETİN OLMAZSA OLMAZI AHDE VEFADIR”

AB Uyum Komisyonu Başkanı, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ise,” Bugün burada iki güzel duyguyu aynı anda yaşıyoruz. Birincisi; güzel bir hizmete, halkın, vatandaşın faydasına olan güzel bir hizmete vesile olmak. Bunun için değerli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir hizmete vesile olmuş. Siyasetten alacağınız ikinci haz ise hayırla yad edilmek. Hepimiz bu görevleri bırakıp bu dünyadan ayrılacağız. Önemli olan ayrıldıktan sonra nasıl yad edildiğiniz. Bugün burada değerli Belediye Başkanımız en başta siyasetin olmazsa olmaz şartlarından biri olan ahde vefaya sadakat gösterip, vefa örneği sergileyerek Değerli babam Eyüp Cenap Gülpınar’ı  hep birlikte hayırlı yad etmemize vesile oldu. Başkanımıza teşekkür ediyoruz.” Şeklinde konuştu.

“BAŞKAN EKİNCİ GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİR” 

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay da,” Bugün çok anlamlı ve önemli bir gün. Eyyübiye Belediye Başkanımız yaptığı fiziki ve sosyal projelerden bahsetti. Güzel projeler görüyoruz, yaşıyoruz ve seviniyoruz. Ancak yapılan daha önemli olan bir şey var, o da gönülleri fethetme projesi. Eyyübiye Belediye Başkanımız insanımızın ve hepimizin gönlünü fethetmiştir. Bu anlayışlı davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. “ dedi.

Yaptığı çalışmalardan  dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür eden AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız,” bugün Eyyübiye ilçemizde Eyyübiye Belediyemiz tarafından yapılan çok güzel yaşam alanını sizlerin hizmetine sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Parkın yapımında emeği geçen Başkanımız ve ekibini tebrik ediyorum. Vatandaşların yaşam alanına yönelik bu tğr faaliyetlerin artarak devam etmesini diliyorum.” Dedi. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç ve AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal da, yaşam alanının ilçeye kazandırılmasından dolayı Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’ye teşekkür ettiler.

Eyyübiye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışması sonrası devasa bir yeşil alana dönüştürülüp vatandaşların nefes alabileceği mekan haline gelen Eyüp Cenap Gülpınar parkı, 19 bin metre karelik alanı kapsıyor. İçerisinde çocuk oyun alanları, yetişkinler için spor kondisyon aletleri, kamelyalar, oturma bankları ve kademeli yeşil alanı barındıran parkın açılışı kurdele kesimiyle yapılıp vatandaşların hizmetine sunuldu.

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