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Bu haber 07 Eylül 2018 01:30:40 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Demirkol: Haliliye’den Milli Sporcular Yetişecek

Haliliye Belediyesi tarafından 12 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarını Başkan Fevzi Demirkol ziyaret etti. Gençlerin ehil ellere teslim edildiğini anlatan Başkan Demirkol, Haliliye’den yaz spor okullarından milli sporcular yetişecek.

Başkan Demirkol: Haliliye’den Milli Sporcular Yetişecek

Başkan Fevzi Demirkol’un “sporcu bir nesil yetiştiriyoruz” anlayışıyla çalışmalarını her geçen gün arttırarak sürdüren Spor İşler Müdürlüğü, bu yıl 4’üncü kez açtığı Yaz Spor Okullarıyla 7- 15 yaş arası çocukların sportif faaliyetlere katılmalarını sağlıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, 12 farklı branşta gerçekleştiriliyor. “Haliliye’de gençler sporla buluşuyor” projesi kapsamında gerçekleştirilen Yaz Spor Okullarıyla 7 okulun spor salonu da, baştan dizayn edildi.

Yaz Spor Okullarında gençlere; masa tenisi, basketbol, halk oyunları, atletizm, yüzme, voleybol, taekwondo, boks, güreş, wushu king, karate ve kick boks branşlarında alanında uzman antrenörler tarafından eğitimler veriliyor.

Başkan Fevzi Demirkol, yaz spor okullarında eğitim gören çocukları ziyaret etti. Çalışmaları izleyen Başkan Demirkol, çalışmalar hakkında uzman eğitimcilerden bilgi aldı. Salonlarda eğitim gören çocukların velileri ile görüşen Başkan Demirkol, yaz spor okullarının eğitim öğretim boyunca devam edeceğini söyledi. Yaz spor okulları ile ilgili konuşan Başkan Demirkol, “Bu çocuklar ve gençler bizim geleceğimiz. Devletimizi, vatanımızı, bayrağımızı bu gençlerimize emanet edeceğiz. Bu gençler bizler için çok çok kıymetlidir geleceğimizi emanet edeceğimiz bu gençleri en iyi şekilde yetiştirmek istiyoruz. Çeşitli eğitim çalışmaları ile eğitimlerine katkıda bulunuyoruz. Aynı şekilde bu geçlerimizin sosyal manada ve spor manasında da en iyi şekilde yetişmesini istiyoruz. Haliliye Belediyesi olarak okullarımızın bazılarının salonlarını yeniledik ve bu çocukların bu gençlerin hizmetine sunduk.  Yaz spor okullarımız 12 branşta devam etmektedir. Eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte çalışmalarımız cumartesi Pazar günleri devam edecektir. Bu gençlerimiz bu çocuklarımız eğitim öğretim yılı içerisinde de çalışmalarına devam edecektir. Sporun 12 branşında eğitim veriyoruz. Bunlar basketbol, voleybol, yüzme, masa tenisi, güreş, tekvando, karate ve bunun gibi diğer sporlar. Öncelikle gençlerini ve çocuklarını bizlere emanet eden velilerimize teşekkür ediyoruz. Emanetleri bizler için kıymetlidir, o emanetleri en iyi şekilde ehil ellerde yetişmesini sağlamak istiyoruz. Bu anlamda eğitim veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gelecekte bu sporcularımızın içinden milli sporcular yetişecektir” İfadelerini kullandı. 

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Spor
Başkan Demirkol: Haliliye’den Milli Sporcular Yetişecek
Başkan Demirkol: Haliliye’den Milli Sporcular Yetişecek
Haliliye Belediyesi tarafından 12 farklı branşta başlatılan yaz spor okullarını Başkan Fevzi Demirkol ziyaret etti. Gençlerin ehil ellere teslim edildiğini anlatan Başkan Demirkol, Haliliye’den yaz spor okullarından milli sporcular yetişecek.
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15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
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