Herkes Ev Sahibi Olacak, İndirim Üstüne İndirim!

Borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için TOKİ kampanyası bu yıl ikinci kez uygulanacak. Toki’den ikinci indirim kampanyası uygulamasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, 21 Eylül – 19 Ekim tarihleri arasında ilgili bankalara başvuruda bulunabilecekler.

Toki’den ikinci indirim kampanyası için son başvuru tarihi 19 Ekim

Konuyla ilgili detaylı bilgilendirmeyi yapan TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen alıcılardan gelen yoğun talebi değerlendirerek, geri ödemesi devam eden gayrimenkuller için kampanyanın tekrar uygulanmaya karar verildiğini ifade etti. Ayrıca, erken ödeme indirimi kampanyasının 19 Ekim’de son bulacağının ve bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirim uygulanmasının mümkün olmayacağını da dile getirdi.

TOKİ tarafından yapılan erken ödeme kampanyasının indirim oranı bu kez %24 olarak belirendi. 2018 yılının Nisan ayında yapılan ilk indirim kampanyası %20 olarak belirlenmişti. Turan, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, kampanyadan bütün borç bakiyesini kapatamayacak durumda olan kişilerin de yararlanabileceğini dile getirdi. Turan, uygulamaya göre vatandaşların, kalan borcun yüzde 25’inden az olmamak koşuluyla yapacakları peşin ödemelerde, yüzde 24 indirim kampanyasından faydalanabileceklerini belirtti.

Toki indirim kampanyasından yararlanma şartları

İkinci kez yapılan indirim uygulamasından yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının, başvurdukları tarih itibarıyla, TOKİ aidat borcu ve emlak vergisi borcu bulunmamalı.

Kampanyadan yararlanabilecek alıcıların kapsamı ile ilgili bilgi veren Ergün Turan, kampanyadan, satışları 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar gerçekleştirilmiş ve geri ödeme taksiti 2017 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcılarının yararlanma hakkı olduğunu ifade etti. Ayrıca vadesi 12 ay ve daha az kalan projelerin indirim kampanyasına dahil edilmediğini belirtti.

Konut kredisi kullanımıyla ilgili de açıklama yapan Ergün, kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının istedikleri takdirde, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan konut kredisi kullanabileceklerini ifade etti.

Kampanyadan 192 bin kişinin faydalanacağı öngörülüyor

Nisan ayında yapılan ilk indirim kampanyasında 12 bin 763 kişi, 772 milyon 239 liralık borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazanmıştı. Geri ödemesi devam eden gayrimenkullerin erken ödemesini gerçekleştirip tapularını alanların yanı sıra kısmi ödeme imkanından yararlanan kişilerle beraber toplam 13 bin 905 kişi kampanyadan faydalanmıştı.

Yoğun talep nedeniyle kampanyanın tekrar uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Ergün, Toki’den ikinci indirim kampanyası uygulamasından yaklaşık 192 bin konut ve iş yeri alıcısının yararlanmasını beklediklerinin bilgisini verdi.