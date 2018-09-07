Sırrında Feci Kaza, 5 Yaralı

Hâkimiyetini Kaybedip, Şarampole Uçtu

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir araç şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı.Kaza, Şanlıurfa’nın Haliliye İlçesine bağlı Sırrın Karşıyaka mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Tacettin O. Hâkimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yapılan ilk müdahalenin ardından, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdıTedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.