Hilvan Bilgi Evi'nden Yüzde Yüz Başarı

Hilvan Belediyesi tarafından GAP İdaresi Başkanlığı, Hilvan Kaymakamlığı Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile eğitim hizmetleri amacıyla başlatılan Bilgi Evi'nde üniversiteye hazırlık eğitimi gören 110 öğrenciden 75'i Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleşti.

Hilvan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı içinde Bilgi Evi'nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) yönelik verilen eğitimler çerçevesinde kayıtlı 130 öğrencinin tamamı üniversitelere girmeye hak kazanmıştır. Bu öğrencilerimizden 75'i yaptıkları tercihler sonucunda Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine yerleşirken, geri kalan öğrencimiz puanları yeterli olduğu halde tercihte bulunmayıp önümüzdeki seneye hazırlık kararı almıştır denildi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınav sonuçlarının büyük bir mutluluk verdiğini belirten Hilvan belediye Başkanı Aslan Ali Bayık; 'İnsan odaklı çalışma hedeflerimiz arasına aldığımız eğitime destek kavramı her zaman önceliklerimiz arasındadır. Bu çerçevede kurduğumuz Bilgi Evi'nde verilen üniversiteye hazırlık eğitimleri hedefine ulaşmışlığın ötesindedir. İçlerinde, eczacılık, mühendislik, eğitim ve sağlık bölümlerinin büyük oranda olduğu gurur tablomuz; eğitmenlerimiz ve uyum içindeki öğrencilerimizin büyük bir özverisinin ürünüdür. Bize bu haklı gururu yaşatan tüm eğitmen ve öğrencilerimize sonsuz teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim' dedi.