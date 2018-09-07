Urfa OSB’ye Dedaş Darbesi!

Bu haber 07 Eylül 2018 10:15:03 Tarihinde eklenmiştir.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Aksu, bölgede yaşanan elektrik sıkıntısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bölge Müdürü Aksu yaptığı açıklamasında şunları söyledi;