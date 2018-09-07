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Bu haber 07 Eylül 2018 10:15:03 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa OSB’ye Dedaş Darbesi!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu, bölgede yaşanan elektrik sıkıntısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Urfa OSB’ye Dedaş Darbesi!

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Aksu, bölgede yaşanan elektrik sıkıntısıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Bölge Müdürü Aksu yaptığı açıklamasında şunları söyledi;

“Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi Elektrik Şebekesi ve Trafo Binaları İşine Ait Bakım Onarım Tahakkuk Tahsilat ve Müşteri Hizmetleri işi 2007 yılından bugüne kadar EYYÜPOĞLU MÜH. ELEK. ENER. TOP. SAT. LTD. ŞTİ tarafından yapılmaktadır.

Firma sanayideki üretim girdi maliyetlerinin öngörülemeyen ölçüde tavan yaptığı, ekonomide şok ortamının bulunduğu bir döneme ödemelerin rast gelmesi sebebi ile sanayicimizden tahsilat yapmakta zorlu bir dönem yaşamaktadır.

Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgemizin Elektrik Enerji Tedarik işi yapılan sözleşme kapmasında 01.04.2018 tarihi itibariyle DİCLE EPSAŞ tarafından yapılmakta olup, yapılan sözleşme kapsamında (PTF+YEKDEM)*1,0240 formülü ile alım maliyeti hesaplanarak Bölgemize enerji alınmakta idi. DİCLE EPSAŞ 07.08.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüzle yapmış olduğu sözleşmeye istinaden sözleşmenin 6. Maddesinde yer alan Ödemenin Zamanında Yapılmaması mevzusuna istinaden Bölgemiz sanayicisine yapmış olduğu indirimi kaldırdığını tebliğ etmiş, Sanayicimiz bu durumda % 10,40 oranında enerjiye pahalı almaya başlamıştır.

EPDK’nın sanayi elektrik sisteminde değişime gitmesindeki zam ile birlikte toplamda Nisan Ayından bu yana sanayiciye yapılan zam %77 seviyesine ulaşmıştır. Buna istinaden Valilik ve Bölge Yönetimi girişimi ile DİCLE EPSAŞ ile yapılan şifahi görüşmeler neticesinde ödenemeyen borcun bir protokol yapılması suretiyle sözleşmenin indirimli olarak devamı yönünde görüş birliğine varılmıştır.
DİCLE EPSAŞ’ın 16.08.2018 tarihinde Bölge Müdürlüğümüze göndermiş olduğu taslak protokolün 4. maddesinin b fıkrasında ülkemizi hedef alan dış mihraklara destek verircesine ödeme taahhütnamesine Türkiye nin hiçbir şehrinde emsali olmadığı halde dolar kuru üzerinden zararın karşılanmasına dair protokol maddesi eklemiş, yazılı borç bedeli gerçekte olandan yüksek tutulmuş, Bu da yetmezmiş gibi bu protokolün 24 saat içerisinde imzalanması yönünde baskıda bulunmuştur.

Bölge Sanayicilerinin ve Yöneticilerinin bu duruma itiraz etmesi sonucu Bölge Müdürlüğü hesaplarına DİCLE EPSAŞ tarafından haciz koydurulmuş Sanayi Bölgesinin Belediyesi konumunda görev yapan Bölge Müdürlüğünün hizmet vermesini engellemiştir. İlimiz sanayisinin gelişmesi, ivme kazanması, sanayideki istihdamın arttırılmasına yönünde tüm kurum ve kuruluşların kenetlenerek destek verdiği Organize Sanayi Bölgesinin bu tür engellenmeyle karşı karşıya kalması kabul edilebilecek, izahatı yapılabilecek bir durum değildir.
Saygılarımla arz ederim.”
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