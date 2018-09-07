Anneye Her Ay 2350 TL

İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına katılan anneler, hem ücret hem de 2-5 yaş arası çocukları için 400 lira bakım desteğinden yararlanıyor. Halen işbaşı eğitim programlarına katılanlara günlük 61,65 lira veriliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, kodlama gibi geleceğin mesleklerine ilişkin işbaşı eğitim programlarına katılanlara ise günlük ödeme 75 lira. İşbaşı eğitim programları 3-9 ay süreyle uygulanıyor. Program günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanıyor. Geleceğin meslekleri alanında işbaşı eğitim programına katılan anneye harçlık ve bakım desteği olarak ayda 2 bin 350 lira ödeniyor. Programlara katılan annelere istihdam fırsatı da var.
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