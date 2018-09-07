Karakoyun Köprülü Kavşağında Çalışmalar Sürüyor

Sorunsuz bir ulaşım sloganı ile Şanlıurfa’nın yol ağı haritasını çıkartarak acil eylem planı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, plan doğrultusuna çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan Karakoyun Viyadüklü Köprü Kavşak sayesinde Akşemsetin, Süleymaniye, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara Mahallerinin yıllardır yaşadığı trafik sorununa kalıcı çözüm üretilirken, Kuzeybatı çevre yolundan gelen araçların yeni yapılacak olan bulvarlar ile Şanlıurfa-Gaziantep güzergâhına geçişi sağlanacak.

Aynı şekilde Karakoyun deresi üzerinde 4 adet köprünün de yapılacağı çalışmalarda 17 milyon liralık kamulaştırma yapılmıştı. Gerçekleştirilen yıkım çalışmaları ile birlikte temel atma çalışmalarının yapıldığı bölgede vardiyalı bir şekilde çalışma yapılıyor.

Ulaşımda bölgenin lokomotifi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve tüm ilçelerde aynı anda 13 bulvarın ve köprülü kavşağın yapım çalışmalarını da sürdürüyor.