Urfa’da Silahlı Çatışma, 2 Ölü

1’er Gün Arayla 2 Kardeş Öldü

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kardeş arasında silahlı çatışma çıkmıştı.1 Kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de bugün hayatını kaybetti.Silahlı kavga dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine meydana gelmişti. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kardeş Ömer ve Mustafa Çakallı arasında eski Eyyübiye Karakolu önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönmüş ve Mustafa Çakallı hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan diğer kardeş Ömer Çakallı da bugün hayata gözlerini yumdu.2 kardeşin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.