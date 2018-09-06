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Bu haber 06 Eylül 2018 23:20:22 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa’da Silahlı Çatışma, 2 Ölü

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kardeş arasında silahlı çatışma çıkmıştı.1 Kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de bugün hayatını kaybetti.

Urfa’da Silahlı Çatışma, 2 Ölü

Şanlıurfa’da dün akşam saatlerinde, aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kardeş arasında silahlı çatışma çıkmıştı.1 Kardeş olay yerinde hayatını kaybederken, diğer kardeş de bugün hayatını kaybetti.

1’er Gün Arayla 2 Kardeş Öldü

Silahlı kavga dün akşam saatlerinde Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine meydana gelmişti. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen 2 kardeş Ömer ve Mustafa Çakallı arasında eski Eyyübiye Karakolu önünde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönmüş ve Mustafa Çakallı hayatını kaybetmişti. Hastaneye kaldırılan diğer kardeş Ömer Çakallı da bugün hayata gözlerini yumdu.2 kardeşin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından ailelerine teslim edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
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10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
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12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
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14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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