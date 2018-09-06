Urfalı Bürokrata Önemli Görev

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş'ı atadı ve karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de dünyaya geldi. Babasının adı Süleyman, annesinin adı ise Emine'dir.