Urfa’da Bıçaklı Kavga, Ölü ve Yaralılar Var

Dışarıdan Gelip, Evdekileri Bıçakladılar

Şanlıurfa’da, aralarında 1 kadınında bulunduğu 2 grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.Kavga, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İçerisinde bir Suriyeli ve 1 Türk kadının bulunduğu eve gelen 4 kişi, evdekiler ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada, evde bulunan (Suriyeli Fevzi Khader Al Zayet (26) ile Şeyma M.)iki kişi bıçaklı saldırıya uğradı. Suriyeli Fevzi Khader Al Zayet (26),aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.Yaralı Şeyma M.,olay yerine gelen ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Suriyeli Fevzi Khader Al Zayet’in cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.Polis olaya karışan 4 kişiden 2’sini yakalayıp gözaltına aldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.