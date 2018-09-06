Fetö, Hasret Hanım ve Zengin Aileler!

Ablaların lideri Hansa

Milliyet'in haberine göre,Tutuklanan ByLock kullanıcısı terör örgütü FETÖ şüphelilerinin yazışmaları, örgütün yapısını ve ilişkilerini ifşa etti. Geçtiğimiz 30 Ağustos günü, merkezi İstanbul olmak üzere Ankara, Adana, Gaziantep ve Batman illerinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarla dokuz kişi gözaltına alınmıştı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişi ise hala aranıyor. Yazışma içeriklerinin çözümlemesinden, en çok korktukları şeyin polis takibi ve yakalanmak olduğu ortaya çıkan FETÖ ablalarının, gizlilik içerisinde yerine getirmeye çalıştığı örgüt içi baş görevlerinin ise örgüt mensubu kadınları izdivaç adı altında örgüt erkekleriyle birleştirmek olduğu tespit edildi.Başlarını “Hansa” kod isimli örgüt mensubu kadının çektiği ablaların, bazen bir kadını iki erkekle eşleştirdikleri de yazışmalardan anlaşıldı. Yazışmalar, insan onurundan uzak yöntemlerle yapılan bu eşleştirmenin hep erkeklerin beklenti ve talepleri doğrultusunda yapıldığını ortaya koyuyor. O yazışmalardan bazıları şöyle;- Hasret Hanım’ı iki abi için düşünmüştük. Hangisi için olacak ona göre bilgi alıp söylesem- Neşe ve Ayfer Hanım da acilde abi, onlarla ilgili bir gelişme var mı acaba?- Arkadaşlar isim çalışabilir misiniz? Abinin istediği özellikler şunlar: 4 yıllık mezun olması, ailesinin maddi durumun kötü olmaması, arkadaşın daha önce bizim kurumlarda resmiyetinin olmaması ve arkadaşın çok fazla bizden bilinen biri olmaması...Çözümlenen yazışmalarda en dikkat çekicisi ise, örgütün tıpkı Adnan Oktar örgütü gibi zengin çocuklarına ayrı bir ilgi duyduğunu ortaya koyan ifadelerin varlığı; “Ablacım hayırlı akşamlar. Bizim talebede lise programı var mı devam eden. 2 liseli var. Asiye ablanın eşinin ilgilendiği Vadi İstanbul’un ortaklarından bir abinin kızları. Namaz kılmayı öğrenmek istiyorlar. 5 gün kalabilirlermiş, bir yer bulabilir miyiz?”