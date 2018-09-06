Seri Katil, Şehri Ayağa Kaldırdı

4 cinayet daha!
- Çayıroğlu’nun evinde bulunan bir cep telefonuyla kurusıkı tabancalardan birinin zehirlenerek ölen Senai Türedi (54) ve Ümit Türedi (55) çiftine ait olduğu saptandı.
- Yapılan çalışmalarda, özel ekip, şüpheli Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evlerinde yangın çıkan Nuri (59) ve Lütfiye Usluoğlu (57) çiftinin de ölümüyle bağlantısının olduğunu tespit etti.
Yanarak öldüler
Gazetevatan'ın haberine göre,Mehmet Ali Çayıroğlu’nun 5 cinayetin faili olduğunun tesipt edilmesinin ardından dün şok bir gelişme daha yaşandı. Geçtiğimiz Şubat ayında Samsun’un Terme ilçesi Özyurt Köyü’ndeki evlerinde çıkan yangında anneleri Sevim Semiz ve kız kardeşleri Emine Semiz ile Havva Güler’i kaybeden Hayrettin-Yaşa Semiz, Müge Anlı’nın programına başvurdu. Akkuş Savcılığı, 5 cinayetin faili Mehmet Ali Çayıroğlu’nun evinden çıkan eşyaları göstermek için Semiz kardeşleri çağırdı. Yaşar Semiz, savcılıktaki eşyalar arasında annesine ait tüfeği teşhis etti. Üç cinayetin de Çayıroğlu tarafından işlendiği sanılıyor.
Öte yandan jandarma ekiplerinin, Akkuş ilçesi Ortabölme Mahallesi’nde bir evde 22 Temmuz gecesi çıkan yangında Sabri Güneş (68) ile oğlu Hasan (53) ve gelini Zahide Güneş’in (59) yanarak öldüğü olayı da araştırıyor. Ancak Mehmet Ali Çayıroğlu’nun bu olayla bağlantısına henüz ulaşılamadı.
8 cinayeti tek başına mı işledi?
Son 9 ayda 8 kişinin öldürülmesi olayının zanlısı Mehmet Ali Çayıroğlu’nun tüm bağlantıları, polis ve jandarma ekipleri tarafından mercek altına alındı. Yetkililer, Çayıroğlu’nun yaşlı, tek başına ya da korunmasız kişileri hedef aldığını belirterek “Geride iz bırakmamak için her yola başvurmuş. Bu cinayetleri tek başına işlediğini düşünmüyoruz. Ona bilgi veren suç ortaklarını tespit etmeye çalışıyoruz” dedi. Öte yandan cinayet sayısının gittikçe artmasından korkuluyor. Bölgedeki tüm faili meçhul vakalar titizlikle inceleniyor.
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