Büyük Başkan Keşke Urfaspor'u Da Ziyaret Etsen

Çiftçi Belediyespor’a Bolu’da Başarılar DilediÇiftçi, Bolu’da Belediyespor’a yaptığı ziyareti Twitter hesabından böyle duyurdu,
“Bal liginden 3. Lige Yükselmek için Bolu’da kampta olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor kulüp başkanımızı, futbolcu ve teknik kadroyu ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledik.”
Çiftçi’nin Ziyareti EleştirildiBüyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kentin markası Şanlıurfaspor’a vermediği değeri amatör ligdeki Belediyespor’a verince Duru TV Spor Müdürü Mehmet Baylan Twittter’dan Başkan Çiftçi’yi eleştirdi.
Spor yorumculuğu ve tarafsız kişiliği ile bilinen Mehmet Baylan Çiftçi’nin bu paylaşımının üzerine şu mesajı yayınladı,
“Gönül isterdi ki Şanlıurfaspor kamp yaparken de ziyaret etseydiniz Sayın Başkan, çünkü Şanlıurfaspor bu şehrin en önemli markasıdır."
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