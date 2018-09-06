Büyük Başkan Keşke Urfaspor'u Da Ziyaret Etsen

Çiftçi Belediyespor’a Bolu’da Başarılar Diledi

Çiftçi’nin Ziyareti Eleştirildi

Şanlıurfa büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin, bal liginden 3. Lige yükselen Belediyespor’u Bolu’da ziyaret etmesi tepki ile karşılandı. Çiftçi, Şanlıurfa’nın en büyük simgelerinden biri olan ve gerek sahada gerekse takıma verilmeyen değer ile canla başla mücadele eden Şanlıurfaspor’u ziyaret etmemesi eleştiri oklarının kendisine yönelmesine sebep oldu.Çiftçi, Bolu’da Belediyespor’a yaptığı ziyareti Twitter hesabından böyle duyurdu,“Bal liginden 3. Lige Yükselmek için Bolu’da kampta olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor kulüp başkanımızı, futbolcu ve teknik kadroyu ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledik.”Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi kentin markası Şanlıurfaspor’a vermediği değeri amatör ligdeki Belediyespor’a verince Duru TV Spor Müdürü Mehmet Baylan Twittter’dan Başkan Çiftçi’yi eleştirdi.Spor yorumculuğu ve tarafsız kişiliği ile bilinen Mehmet Baylan Çiftçi’nin bu paylaşımının üzerine şu mesajı yayınladı,“Gönül isterdi ki Şanlıurfaspor kamp yaparken de ziyaret etseydiniz Sayın Başkan, çünkü Şanlıurfaspor bu şehrin en önemli markasıdır."