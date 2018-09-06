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Bu haber 06 Eylül 2018 19:15:44 Tarihinde eklenmiştir.

Urfa Belediyesinden de istendi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın talimatıyla kamu kurum ve kuruluşlarındaki makam araçlarının envanteri çıkarılarak tasarrufa gidilecek. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi.

Urfa Belediyesinden de istendi!

Kamu araçlarında tasarruf için düğmeye basıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden acil olarak sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterlerini istedi. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi.

Neşe Karanfil'in Hürriyet'teki haberine göre, şimdiye kadar sık sık eleştiri konusu olan farklı dönemlerde de tasarruf önlemleri ile gündeme gelen kamu araçları ile ilgili kapsamlı çalışma başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu araçlarında yapılacak büyük bir tasarruf hamlesi için düğmeye bastı. Albayrak’ın imzasıyla tüm kamu kurumlarına bakanlıklar, bağlı ilgili kuruluşlar, KİT’ler ve belediyelerden sahip oldukları ve kiraladıkları araç envanterleri istendi. Araçların hem sınıflarında hem de sayılarında ciddi bir tasarrufa gidileceği öğrenildi.


SON TARİH 14 EYLÜL

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın imzasıyla gönderilen yazıda kamu kuruluşlarının 14 Eylül tarihine kadar acil olarak listeyi göndermeleri istendi. Böylece ilk defa kamu ve belediyelerin sahip olduğu araçlarla ilgili net fotoğraf ortaya konulmuş olacak. Albayrak’ın bütçede başlattığı tasarruf hamlesini 2019 yılında artırarak devam edeceklerini açıklamasının ardından, özellikle belli alanlardaki harcama alışkanlıklarında kurallar getirileceği belirtildi. Edinilen bilgiye göre, kamu araçları öncelikli konu olarak ele alınırken, araçların hem sınıflarının düşürüleceği hem de araç sayılarının azaltılacağı vurgulandı. Türkiye’de üretilen araçların tercih edilmesi de zorunlu hale getirilecek.

110 BİN TAŞIT VAR


2018 yılı bütçe gerekçesine göre belediyeler dışında kamuda 110 bin 131 adet taşıt bulunuyor. Bunlardan 98 bin 852’si genel idare, 7 bin 77’si özel bütçeli, 4 bin 115’i yükseköğretim kurumları 87’si de düzenleyici ve denetleyici kuruluşlara ait.

HEM ALIM HEM KİRALAMA ARTTI


Son yıllarda taşıt alımı ve kiralamalarına ilişkin bütçeden yapılan harcamalardaki artış hızlı bir artış trendinde. 2010 yılında 265.7 milyon lira harcanan taşıt alımlarına yapılan harcama; 2011 yılında 450.2 milyon liraya, 2012 yılında 581.2 milyon liraya, 2013 yılında 755.9 milyon liraya yükseldi. Bu yıldan sonra yapılan harcama ise daha hızlı arttı. 2014 yılında taşıt alımları için 953.7 milyon lira, 2015 yılında 1.5 milyar lira, 2016 yılında ise 2.3 milyar lira harcandı. 2016 yılındaki 2.3 milyar liranın 1 milyar liralık kısmı hava taşıt alımı için harcanmıştı. 2017 yılında ise taşıt alımlarına 1.1 milyar liralık harcama yapıldı. Bu yıl temmuz ayı itibariyle harcama 126.9 milyon lira. Taşıt kiralamalarında da yıllar içinde hızlı bir artış yaşandı. 2010 yılında 111.7 milyon lira, 2011 yılında 133.8 milyon lira, 2012 yılında 158.7 milyon lira, 2013 yılında 220.2 milyon lira, 2014 yılında da 375.6 milyon lira harcandı. 2015 yılında taşıt kiralamaları için bütçeden 417.1 milyon lira aktarılırken, 2016 yılında 549.9 milyon lira, 2017 yılında da 557.6 milyon liraya yükseldi. Temmuz ayı itibariyle 7 aylık harcama 299.1 milyon lira oldu.
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