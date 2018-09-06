Erdoğan, Yeni Belediye Başkanlarının Kriterlerini Açıkladı

BAKAN DA OLABİLİR

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

AK Parti, yerel seçim hazırlıklarını yoğunlaştırırken, ‘yerel seçim ittifakı’, ‘yerel seçim adayları’, ‘büyükşehir komisyonları’ konularında çalışma başlattı.Nuray Babacan'ın Hürriyet'teki haberine göre, AK Parti ile MHP arasında genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de, ‘açık veya kapalı’ şekilde yapılması tartışılan ittifakın, büyük şehirler için önemli olduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başta İstanbul olmak üzere Ankara, Antalya, İzmir gibi büyük illeri kazanmayı çok önemsediği, bu illerin kılpayı kaybedilme olasılığına karşın, MHP ile ortak hareketi düşünebileceği belirtiliyor. AK Parti yönetimi, MHP’nin güçlü olduğu bazı illerde de seçimde bu partiye destek vermeyi planlıyor.AK Parti’de, özellikle büyük iller için mevcut bakan, milletvekili, hatta Meclis Başkanı’nın bile adı dillendiriliyor. Bazı eski bakan ve eski milletvekilleri de kendi seçim bölgelerinde belediye başkan adayı olarak konuşuluyor. Bu kişilerin isimlerinin de kamuoyu yoklamalarında ve seçmen analizlerinde halka sorulacağı, ilgi görmesi durumunda da aday yapılacakları belirtiliyor.Parti kurmayları, yeni dönem aday belirleme stratejisi ve çalışma biçimiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “1994’e kadar ideolojik belediyecilik vardı. Sonra hizmet belediyeciliği başladı. Ardından sosyal belediyecilik öne geçti. Sonra marka şehirlere geçtik. Şimdi gönül belediyeciliği zamanı. Bunu yapabilecek adaylar bulacağız. Bulacağımız adayların, ahlaklı, erdemli olması, tevazu sahibi olması, vatandaşla teması hepsinin önüne geçiyor. Aynı zamanda yaptığı işlerde de, katılımcı bir belediye anlayışı ortaya koyması lazım. O şehre bir şey yapılacaksa, bir proje olacaksa, vatandaşla istişare ederek yapması lazım. Böyle adamlar bulacağız.”