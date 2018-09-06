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Bu haber 06 Eylül 2018 14:00:36 Tarihinde eklenmiştir.

Vahşi Cinayette Kan Donduran Detaylar

Eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilirken, cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verildi.

Vahşi Cinayette Kan Donduran Detaylar

Lefkoşa Alayköy’de yaşayan 43 yaşındaki Zehra Sorver, geçen sene vahşi bir cinayete kurban gitti. Cinayet sonrası polisi arayan eşi Levent Sorver, eve geldiğinde eşini evin dolabında ölü bulduğunu söyledi.

Çağdaş Ulus'un Vatan'daki haberine göre, olay yerine gelen polisin incelemesinde de boynunda morluklar olan genç kadının, önce boğulup ardından ağzına ve yüzüne tuz ruhu döküldüğü belirlendi.

Polise ifade veren Levent Sorver ise eşinin ziynet eşyalarının evde olmadığını belirterek, cinayetin hırsızlık amacıyla işlenmiş olabileceğini belirtti. Ancak bir süre sonra çiftin komşuları, öldürülen kadının sürekli eşi ile tartıştığını, Levent Sorver’in de zaman zaman evi terk ettiğini polise ihbar ettiler.

ANNESİNİ KENDİSİNİN ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ


Bunun üzerine polisin şüphesi Levent Sorver üzerinde yoğunlaştı. Polisin, kocayı şüpheli görmesiyle ilginç bir gelişme yaşandı.

Çiftin 17 yaşındaki oğlu polise giderek annesini kendisinin öldürdüğünü söyledi. Ancak geçtiğimiz günlerde Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporla Zehra Sorver’in tırnaklarında ve boğazında eşi Levent Sorver’in DNA kalıntılarına ulaşıldı belirlendi.

Rapora göre eşini boğarak öldüren cani kocanın, daha sonra tuz ruhunu eşinin ağzına ve vücuduna döktüğü tespit edildi.

Dün görülen karar duruşmasında da raporu dikkate alan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, eşi ile telefonda 8 dakika boyunca tartıştıktan sonra eve gelip eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Ailenin ise Mersin’den KKTC’ye yıllar önce göç ettiği belirlendi.
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Vahşi Cinayette Kan Donduran Detaylar
Eşini öldürdüğü tespit edilen Levent Sorver’e 35 yıl hapis cezası verilirken, cinayeti karartmak için babasına yardım edip, yalan beyanda bulunan oğlu Mehmet Sorver’e ise cinayet işlendiği dönemde yaşı 17 olduğu için 14 ay hapis cezası verildi.
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