Gaziantep Halfeti’yi Sahiplendi

Halfeti Nereye Bağlı?

Gaziantep Göz Boyuyor

Antepliler Haritaya Baksınlar

Gaziantep’in tanıtım güleri için basılan afişlerde Halfeti de yer aldı. “Gaziantep Gastronomi ve Turizm Fuarı” ismi ile basılan afişlerin arka planında Şanlıurfa’nın ilçesi olan Halfeti’nin görüntüleri de eklendi.Gaziantep’in Halfeti’yi sahiplenmesi Urfalılar tarafından tepki ile karşılandı. Kocaeli İntertex Fuar Alanın’da yapılacak olan etkinlik afişinde “Halfeti’nin ne işi var? Antep'in simgesi olacak başka değerleri yok mu?” diyen Urfalılar “Gaziantep’in Halfeti’yi sahiplenmesinin amacı nedir? Halfeti nereye bağlı?” dedi.Tepkilerin büyümesi ile Urfalı bir vatandaş, “Gaziantep Halfeti’ye yatırım yapmaya çalışıyor. Bu yatırımlarla beraber ilçenin kendilerine bağlanması konusunda göz boyamaya çalışıyor. Bu kabul edilemez bir durumdur.” yorumunda bulundu.Gaziantep’in tanıtım afişlerinden Halfeti’nin çıkarılmasını talep eden Urfalılar, “Halfeti Antep’e daha yakın diye, Halfeti’nin kendilerine ait olduğu düşüncesini akıllarından çıkarsınlar. Açıp haritaya baksınlar. İl belli, ilçe belli, sınır belli” dedi. Afişin sosyal medyada yayınlanması ile yorumların ardı arkası kesilmedi. bu yorumlardan en dikkat çekeni ise 'Antep'in bu yaptığı suçtur' denilen şu yorum oldu;"Belediyenin kendi sınırları dışında faaliyet göstermesi ve harcama yapması suçtur. Zamanında İ. Halil Çelik, İstanbul'da Şair Nabi’nin mezarını onardığı için bu gerekçe ile yargılanmış ve yanlış hatırlamıyorsam cezada almıştı. Bir grup suç duyurusunda bulunabilir."