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Bu haber 06 Eylül 2018 14:45:24 Tarihinde eklenmiştir.

Hasta Yakınlarına, Zekâ Oyunları Kitabı Dağıttı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarını gece saatlerinde ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu.

Hasta Yakınlarına, Zekâ Oyunları Kitabı Dağıttı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastane bahçesinde bekleyen hasta yakınlarını gece saatlerinde ziyaret ederek, dertlerine ortak oldu.
 
Her fırsatta halkla iç içe olup, vatandaşların istek ve önerilerini yerinde dinleye Başkan Fevzi Demirkol, gezilerinde hasta yakınlarını da ihmal etmiyor. Başkan Demirkol, beraberinde Başkan Yardımcısı Mehmet Selim Polatkan ve Meclis Üyesi Abdulkadir Altundağ ile birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bekleyen hasta yakınlarını ziyaret etti. Hasta yakınlarının, hastalarının tedavisiyle ilgili taleplerini dinleyen Başkan Demirkol, tüm hastalara şifalar diledi. Hasta yakınlarını ziyaret ederek, dertlerine ortak olan Başkan Demirkol, hasta bahçesinde bulunan çocuklara da, içerisinde Türkçe ve Matematik branşlarıyla ilgili bilmece ve bulmaca bulunan Akıl ve Zeka Oyunları Kitabı dağıttı.
 
Başkan Demirkol, hasta yakınlarıyla görüşmelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı.
 
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Hasta Yakınlarına, Zekâ Oyunları Kitabı Dağıttı
Hasta Yakınlarına, Zekâ Oyunları Kitabı Dağıttı
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