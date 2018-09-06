Başkan Bayık, Bakan Süleyman Soylu'yu Ziyaret Etti

Bazı projelerin takibi amacıyla Ankara'da bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Hilvan İlçe Başkanı Mustafa Cidir ve Belediye Meclis Üyesi aynı zamanda Başkan Yardımcısı Cenap Torgut ile birlikte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti.

Bakan soylu ile yaptığı görüşmesinde Hilvan Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar ile devam eden projeler hakkında bilgi verdiğini açıklayan Bayık;

'AK Parti İlçe Başkanı ve meclis üyemiz Cenap Torgut ile birlikte Sayın bakanımızı ziyarette bulunduk. Kendileri ile görüşme fırsatını elde ettiğimiz İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya Hilvan Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bugüne kadar yaptığımız çalışmaları daha da genişleterek memleketimize ve halkımıza daha faydalı olabilme yolunda devam edeceğiz inşallah' dedi.