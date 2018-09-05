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Bu haber 05 Eylül 2018 16:13:30 Tarihinde eklenmiştir.

Keşküş Olayı Böyle Açıkladı

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şanlıurfa'da bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı haberlerinin üzerine basın açıklaması yaptı.

Keşküş Olayı Böyle Açıkladı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş’ün Şanlıurfa’da sanatçı Onur Şan’ın şarkı söylediği bir gecede havaya ateş ettiğini gösteren görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardın soruşturma başlattı.
 

Keşküş Basın Açıklaması

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş olay ile ilgili  yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti;


“BASIN AÇIKLAMASI
Gençlik ve Spor Bakanlığının her yıl düzenlediği Kardeşlik ve Spor Turnuvaları kapsamında Şanlıurfa’mıza gelen şarkıcı Onur Şan’ı ve Daire Başkanı Rasim Arı’yı programdan 1 gün önce bağ evimde sıra gecesi ekibinin olduğu bir eğlence düzenleyerek değerli misafirlerimizi ağırladık. Sıra gecesi ekibini çok beğenen Şarkıcı Onur Şan mikrofonu eline alarak birkaç türkü söylerken silah sıkılmasını isteyip görüntüyü eşine atacağını söylemesi üzerine ben ve daire başkanım kurusıkı ile havaya birkaç el ateş açtık. Ateş açtığımız ortam özel bağ evim olup meskun mahal dışında yer almaktadır.
Onur Şan çektiği görüntüyü instagram sayfasında takipçileriyle paylaşarak Şanlıurfa’da çok güzel bir şekilde ağılandığını ve Şanlıurfa’da olduğu için mutlu olduğunu belirtti. Bu paylaşım üzerine bir internet sitesinin yaptığı asılsız haberde silahı gerçekleştirilen programda gençlerinde olduğu ortamda sıktığım ve gençlerin hayatını tehlikeye attığım belirtilerek kamuoyu yanlış bilgilendirilmiştir.
Yapılan bu yanlışlığın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından hakkımda inceleme – soruşturma başlatılmış olup bu İnceleme ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar ise Özel Kalem Büro Birim Sorumluluğunda görevlendirilmem yapılmıştır.
Tüm kamuoyuna duyurulur…”

 
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