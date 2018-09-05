İlk Yerli ve Milli Anakart Çin Malı Çıktı

Utanmadan Devletten Hibe Desteği İstedi

Anakart Aliexpress'te Satılıyor

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) ve Güneş gazetesi gibi ülkemizin önde gelen haber yayın kuruluşları Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki Ferit Borku adlı girişimcinin, yaklaşık bir milyon liralık yatırım yaparak 'yerli ve milli anakart ürettiğini' öne sürmüştü.Gündeme bomba gibi düşen haberin doğru olmadığı, yerli ve Milli Anakart’ın Aliexpress adlı alışveriş merkezinde 120 dolara satıldığı çok geçmeden anlaşıldı. Durumun anlaşılması üzerine birçok ajans haberi yayından kaldırdı.Söz konusu haberde tek bir parçasını bile üretmediği sahte projesiyle Bursa Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne girmeyi başaran Borku'nun kendisini deha olarak gösterdiği ve buna karşılık utanmadan devletten hibe desteği istediği yazıyor. Ayrıca AR-GE harcamaları için 436 bin TL'lik naylon fatura kestirdiği de ortaya çıkmış durumda.Hatta ve hatta Ferit Borku kendi özgün tasarımı olduğunu iddia ettiği anakartı gözlemci akademik heyetten onay alarak "teknolojik ürün" şeklinde tescillettirmeyi bile başardığı belirtiliyor. İlk yerli ve milli anakartın Çinli teknoloji devi Dianjitek firmasına ait olduğu tespit edildi.Dianjitek tarafından 3 yıl önce piyasaya sürülen 'ITX-K37X67 V1.4' model anakart şu anda popüler Çinli alışveriş sitesi Aliexpress'te satılıyor. Güneş gazetesine göre Ferit Borku, 120 dolar ödeyerek satın aldığı anakart üzerinde bazı ufak değişiklikler yaptı.Sözde girişimci, pleksiye kazınmış logoyla imzalar ve etrafına yerleştirdiği 5-10 liralık şerit led aydınlatması ile anakartı modifiye etse de foyası kısa sürede ortaya çıktı. Haber ajansların birçoğu ilgili haberi yayından kaldırdı ancak hala birçok medya kuruluşunda "ilk yerli ve milli anakart üretildi" haberi yayınlanmaya devam ediyor.