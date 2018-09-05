Urfa Trafiğindeki Araç Sayısı Açıklandı

Araç Sayısı Olarak 2. Sırada

Geçen Yıla Göre Artış Var

Tuik’in temmuz ayı verilerine göre Türkiye’deki araç sayıları araştırıldı. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, Temmuz ayı sonu itibarıyla 22 milyon 731 bin 759 olduğu belirlendi.İl İl araç sayılarının yayınlandığı İstatistiklere göre Şanlıurfa’da 63 plakalı araç sayısı 257 bin 923'e çıktı. Bunun 95 bin 951'ini otomobiller oluşturuyor.İstatistiklere göre, 1 yılda Şanlıurfa trafiğine 4 bini aşkın araç katıldı.Şanlıurfa araç sayısında Güneydoğu illeri arasında ikinci sırada yer alıyor. Bölgemizde en çok araç 501 bin 32 ile Gaziantep‘te bulunuyor.Türkiye geneline ilişkin verilere göre, Temmuz sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4,45 artarak 21 milyon 763 bin 103'ten 22 milyon 731 bin 759'a yükseldi.