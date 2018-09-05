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Bu haber 05 Eylül 2018 14:25:59 Tarihinde eklenmiştir.

Faruk Pınarbaşı! İş Makinaları Babanın Malı Mı?

Birecik Belediyesi Faruk Pınarbaşı’na ait inşaatta, üstünde Birecik Belediyesine ait armaların yer aldığı araçlar kullanıldığının görülmesi halkın tepkilerine yol açtı. Birecik halkı konu ile ilgili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’ndan açıklama bekliyor.

Faruk Pınarbaşı! İş Makinaları Babanın Malı Mı?

Bireciklilerin büyük isyanında Pınarbaşı yine büyük rol oynadı. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Belediye’ye ait iş makinalarını kendi şahsi inşaatında kullandığı iddiası ile tepkilerin hedefi oldu.
 
Birecik uzun zamandır birçok sorunla cebelleşiyor. Sorunlarına çözüm bulmayan Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, halkın sorunlarını çözmek yerine Belediyenin imkânlarını kendi şahsi işlerinde kullandığı ile ilgili ortaya atılan iddialar vatandaşları daha da kızdırdı.
 
 

Pınarbaşı Belediyenin İmkanlarını Kullanıyor

Birecik Belediyesine ait iş makinalarının göründüğü inşaat alanında çekilmiş fotoğraf ve video görüntüleri basına servis edildi. Vatandaşlar su, elektrik ve şehrin temizliği konusunda yüksek mercilere başvurduğu halde çözüm bulamaması üzerine Pınarbaşı’nın belediyenin araçlarını kullandığını görmesi ile açtı ağzını yumdu gözünü.
 
 

Pınarbaşı'nın İşi Vatandaşa Hizmetten Daha Önemli

Fotoğraf ve video görüntülerinin yayılmasından sonra oldukça sert eleştiriler alan Pınarbaşı’ndan açıklama bekleyen ve iddiaların sahibi olan vatandaş, “Pınarbaşı’nın inşaatında belediyenin iş makinaları kullanılıyor. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, yolumuz yok. Bunlara çözüm bulmak için çabalamaları gerekirken, Pınarbaşı kendi inşaatını daha önemli görerek, belediyenin tüm imkânlarını kullanıyor.” yorumunda bulundu.
 
 

Kendi İşlerinden Vatandaşa Sıra Gelmiyor

Konu ile ilgili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’ndan henüz açıklama gelmezken, vatandaşlar Birecik’e yapılması gereken hizmetlerden yoksun kalmalarının sebebi olarak Pınarbaşı’nın belediye imkânlarını şahsi işlerin kullanması olarak gösterdi.
 
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Faruk Pınarbaşı! İş Makinaları Babanın Malı Mı?
Faruk Pınarbaşı! İş Makinaları Babanın Malı Mı?
Birecik Belediyesi Faruk Pınarbaşı’na ait inşaatta, üstünde Birecik Belediyesine ait armaların yer aldığı araçlar kullanıldığının görülmesi halkın tepkilerine yol açtı. Birecik halkı konu ile ilgili Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’ndan açıklama bekliyor.
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