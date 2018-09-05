Faruk Pınarbaşı! İş Makinaları Babanın Malı Mı?

Pınarbaşı Belediyenin İmkanlarını Kullanıyor

Pınarbaşı'nın İşi Vatandaşa Hizmetten Daha Önemli

Kendi İşlerinden Vatandaşa Sıra Gelmiyor

Bireciklilerin büyük isyanında Pınarbaşı yine büyük rol oynadı. Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, Belediye’ye ait iş makinalarını kendi şahsi inşaatında kullandığı iddiası ile tepkilerin hedefi oldu.Birecik uzun zamandır birçok sorunla cebelleşiyor. Sorunlarına çözüm bulmayan Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, halkın sorunlarını çözmek yerine Belediyenin imkânlarını kendi şahsi işlerinde kullandığı ile ilgili ortaya atılan iddialar vatandaşları daha da kızdırdı.Birecik Belediyesine ait iş makinalarının göründüğü inşaat alanında çekilmiş fotoğraf ve video görüntüleri basına servis edildi. Vatandaşlar su, elektrik ve şehrin temizliği konusunda yüksek mercilere başvurduğu halde çözüm bulamaması üzerine Pınarbaşı’nın belediyenin araçlarını kullandığını görmesi ile açtı ağzını yumdu gözünü.Fotoğraf ve video görüntülerinin yayılmasından sonra oldukça sert eleştiriler alan Pınarbaşı’ndan açıklama bekleyen ve iddiaların sahibi olan vatandaş, “Pınarbaşı’nın inşaatında belediyenin iş makinaları kullanılıyor. Suyumuz yok, elektriğimiz yok, yolumuz yok. Bunlara çözüm bulmak için çabalamaları gerekirken, Pınarbaşı kendi inşaatını daha önemli görerek, belediyenin tüm imkânlarını kullanıyor.” yorumunda bulundu.Konu ile ilgili Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’ndan henüz açıklama gelmezken, vatandaşlar Birecik’e yapılması gereken hizmetlerden yoksun kalmalarının sebebi olarak Pınarbaşı’nın belediye imkânlarını şahsi işlerin kullanması olarak gösterdi.