Yeni Anket Yapıldı, İşte Dikkat Çeken Sonuçlar

MHP SEÇMENİNİN ERDOĞAN'A DESTEĞİ KATLANARAK ARTMIŞ

CHP SEÇMENİNİN YÜZDE 92,4'Ü DESTEKLEMİYOR

Son anket çalışması yayılandı! Metropoll Araştırma Şirketi'nin “Türkiye’nin Nabzı Ağustos 2018” anketine göre, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın görevini onaylayanların oranı yüzde 44.5’e düştü. Erdoğan’a destek 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53.1’e kadar çıkmıştı.Erdoğan’a görev onayı 24 Haziran seçimleri sonrasında yüzde 53,1’e kadar çıkmış durumdaydı. Ankete göre, Erdoğan’ın görevini onaylamayanların oranı ise yüzde 38.2’den yüzde 46.7’ye yükseldi.Ankette, MHP seçmeninin yüzde 68.6’sının Erdoğan’a verdiği destek dikkat çekiyor. Mayıs ayı anketinde ise bu oran yüzde 30 civarındaydı. Metropoll ’ün paylaştığı grafiğe göre kriz dönemlerinde Erdoğan’a verilen görev onayında düzenli bir yükselme gözlemleniyor.15 Temmuz darbe girişiminin ardından yüzde 67.6’larda olan Erdoğan’a desteğin 24 Haziran seçiminden yaklaşık üç ay sonra ciddi oranda düşüş göstermesi ise bir diğer dikkat çeken unsur oldu. Ankete göre Erdoğan’a görev onayında en düşük destek HDP ve CHP seçmeninden geliyor.HDP seçmeninin yüzde 94,1’i Erdoğan’a görev onayı vermezken, CHP seçmeninin de yüzde 92,4’ü de desteklemiyor. Araştırmaya göre Erdoğan, diğer partilere oy veren seçmenin desteğini de ciddi oranda kaybetmiş görünüyor. Bu seçmen kitlesinin de yüzde 65.5’i Erdoğan’ı onaylamıyor.İyi Parti de ise Cumhurbaşkanı’na destek, sadece yüzde 4,.6 olarak anket sonuçlarına yansıyor.