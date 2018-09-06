Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi

Şanlıurfa'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için 'Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde kent parkları ve mesire alanları yapan Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesisleriyle de vatandaşlara daha refah ortamlar sunuyor. GAP Vadisi'nin geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan 3. etabına yoğun ilgi gösteren Şanlıurfalılar, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'ne de aynı derece rağbet gösteriyor.

GAP SUKAY, GELİN DAMAT DIŞ ÇEKİMLERİ İÇİN İLK TERCİHLER ARASINDA

GAP Vadisi'nde 58 bin metrekarelik bir alana sahip olan GAP Sukay Park tesisleri de akşam saatlerinde kafeteryası ve spor oyun alanları ile ilgi görüyor. GAP Sukay Park aynı zamanda görsel güzelliği sebebiyle de gelin ve damat dış çekim fotoğrafları için en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca sosyal tesislere aileleri ile beraber gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ettiler.