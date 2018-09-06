Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 06 Eylül 2018 08:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu GAP Vadisi 1. etabı içerisinde bulunan Cumhuriyet Sosyal Tesisleri ve GAP Sukay'a Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösteriyor.

Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi

Şanlıurfa'da kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için 'Daha Yeşil Bir Şanlıurfa' sloganıyla kent merkezi ve ilçelerde kent parkları ve mesire alanları yapan Büyükşehir Belediyesi, sosyal tesisleriyle de vatandaşlara daha refah ortamlar sunuyor. GAP Vadisi'nin geçtiğimiz haftalarda açılışı yapılan 3. etabına yoğun ilgi gösteren Şanlıurfalılar, Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'ne de aynı derece rağbet gösteriyor.

GAP SUKAY, GELİN DAMAT DIŞ ÇEKİMLERİ İÇİN İLK TERCİHLER ARASINDA

GAP Vadisi'nde 58 bin metrekarelik bir alana sahip olan GAP Sukay Park tesisleri de akşam saatlerinde kafeteryası ve spor oyun alanları ile ilgi görüyor. GAP Sukay Park aynı zamanda görsel güzelliği sebebiyle de gelin ve damat dış çekim fotoğrafları için en çok tercih edilen yerler arasında bulunuyor.

Ayrıca sosyal tesislere aileleri ile beraber gelen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'ne ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ettiler.

Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Barbaros Şansal’ı Kıbrıs'ta Görenler Çıldırdı
Barbaros Şansal’ı Kıbrıs'ta Görenler Çıldırdı
Sosyal medya paylaşımları nedeniyle KKTC’de sınır dışı edilen Barbaros Şansal’ın yasağı yeni yeni hükümet tarafında kaldırılınca yeniden KKTC’nin yolunu tuttu. Kıbrıs’ta bir resteorantta oturan Şansal sözlü tacizlerle yavru vatanda istenilmedi.
Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi
Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hizmete sunduğu GAP Vadisi 1. etabı içerisinde bulunan Cumhuriyet Sosyal Tesisleri ve GAP Sukay'a Şanlıurfalılar yoğun ilgi gösteriyor.
Başkan Ekinci Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
Başkan Ekinci Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci ile birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü çat kapı ev ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Ekinci, sorunları yerinde dinleyerek çözüme kavuşturuyor.
Erdoğan, İlk 13 Kişi Bize Acil Lazım
Erdoğan, İlk 13 Kişi Bize Acil Lazım
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan seyahatinde, heyetlerarası görüşmelerin en önemli gündem maddesini bu ülkedeki FETÖ yapılanması oluşturdu.
Siverek’in Kahramanı Oldu, Dikkati Bir Can Kurtardı!
Siverek’in Kahramanı Oldu, Dikkati Bir Can Kurtardı!
Şanlıurfa'nın Siverek Devlet Hastanesi'nde karın ağrısı şikayetiyle sıra bekleyen kişinin kalp krizi geçirdiğini güvenlik görevlisi fark etti. Güvenlik görevlisinin dikkatiyle kriz geçirdiği anlaşılan kişinin kalbine stent takıldı.
Bir Fotoğraf, 5 Cinayeti Aydınlattı
Bir Fotoğraf, 5 Cinayeti Aydınlattı
Ordu’da peş peşe 5 cinayet işlediği, 3 cinayetin de zanlısı olduğu öne sürülen zanlıyı cep telefonundaki Müge Anlı görüntüsünün ele verdiği ortaya çıktı.
Hilvan Artık O Sorunla Anılmayacak, Hizmete Girdi
Hilvan Artık O Sorunla Anılmayacak, Hizmete Girdi
Sorunsuz bir alt yapı için Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İçme Suyu Arıtma merkezinin çalışmalarına ağırlık verdi.
Keşküş Olayı Böyle Açıkladı
Keşküş Olayı Böyle Açıkladı
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, Şanlıurfa'da bir organizasyonda silahla havaya ateş ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılarak açığa alındı haberlerinin üzerine basın açıklaması yaptı.
İlk Yerli ve Milli Anakart Çin Malı Çıktı
İlk Yerli ve Milli Anakart Çin Malı Çıktı
İlk Yerli ve Milli Anakart üretildi diye gündeme düşen haberlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.
Urfa Trafiğindeki Araç Sayısı Açıklandı
Urfa Trafiğindeki Araç Sayısı Açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı motorlu kara taşıtlarının önceki ayalara göre değişim haritasını yayınladı.
Urfalı Vekil Hakkında Sert Açıklama; Fitneci!
Urfalı Vekil Hakkında Sert Açıklama; Fitneci!
Bir süre önce tartışmaların odağında olan Saim Tut, sosyal medya hesabından ‘gerçekleri ifşa ediyorum’ ifadesini kullanarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kendisine verdiği Danışmanlık belgesini paylaştı.
Bakan Müjdeyi Verdi, İşte Yeni Hedef
Bakan Müjdeyi Verdi, İşte Yeni Hedef
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100. yılında hidroelektrik enerji üretiminde yıllık 135 milyar kilovatsaatlik bir üretimi gerçekleştirmek." dedi.
Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi
Cumhuriyet Sosyal Tesislerine Yoğun İlgi
Amcam bana tecavüz etti,Skandallar Bitmiyor, Şimdide…!
Amcam bana tecavüz etti,Skandallar Bitmiyor, Şimdide…!
Başkan Ekinci Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
Başkan Ekinci Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor
Erdoğan, İlk 13 Kişi Bize Acil Lazım
Erdoğan, İlk 13 Kişi Bize Acil Lazım
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:28
Güneş
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:05
Akşam
18:57
Yatsı
20:14
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿