Başkan Ekinci Çat Kapı Ev Ziyaretlerine Devam Ediyor

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, eşi Ayşe Ekinci ile birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü çat kapı ev ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaşları evlerinde ziyaret eden Başkan Ekinci, sorunları yerinde dinleyerek çözüme kavuşturuyor.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, mahalle gezileri kapsamında çat kapı ev ziyaretleri ile vatandaşların evlerine misafir olmaya devam ediyor. Rutin olarak başlatılan ev ziyaretlerinde vatandaşların sorunlarını bire bir dinleyen Başkan Mehmet Ekinci’ye çoğu zaman eşi Ayşe Ekinci de eşlik ediyor. AK Parti Eyyübiye Teşkilat üyelerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını gideren Başkan Ekinci, çocukları da unutmayıp onlara da çeşitli hediyeler veriyor. Başkan Ekinci, son olarak beraberindekilerle birlikte Topdağı, Şıhmaksut, Muradiye ve Hayati Harrani mahallerine giderek burada bulunan vatandaşların evlerine çat kapı ziyaretler gerçekleştirdi. Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Ekinci, ilgili birimlere talimat vererek sorunları yerinde çözüme kavuşturdu. Evlerin bakım onarımının yapılıp yenilenmesinden, ev kiraları ile ailelerin gıda ve ev ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar birçok konuda vatandaşın yanında olan Başkan Ekinci’ye vatandaşlarda teşekkürlerini sundu.Çat kapı ev ziyaretlerini rutine bağladıklarını kaydeden Başkan Ekinci,dedi.Çat kapı ev ziyaretlerinde Başkan Ekinci’ye, eşi Ayşe Ekinci, Eyyübiye Ak Parti Teşkilatı, Kadın ve Gençlik Kolları ile mahalle başkanları eşlik etti.