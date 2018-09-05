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Bu haber 05 Eylül 2018 23:40:42 Tarihinde eklenmiştir.

Amcam bana tecavüz etti,Skandallar Bitmiyor, Şimdide…!

Ece Erken Murat Başoğlu ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Ece Erken açıklamasında, Murat Başoğlu'nun, programı basıp yapımcının ağzına silah soktuğunu söyledi

Amcam bana tecavüz etti,Skandallar Bitmiyor, Şimdide…!

Beyaz TV'deki 'Söylemezsem Olmaz' programında geçenlerde magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atılmış, geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu'nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü.

'OĞLUM AĞLAYARAK BENİ ARADI'


Murat Başoğlu ise yaptığı açıklamada, ''Haberi okuduğum sırada Nişantaşı'nda yemekteydim. 14 yaşındaki oğlum da Bodrum'da görmüş. Ağlayarak beni ve annesini aradı. Bana ve aileme yapılan bu vicdansızlığı kendime izah edemiyorum" demişti.

Sunucu sözlerine şöyle devam etmişti: ''Oğluma, canıma bunu yapmaya, hüngür hüngür ağlatmaya ne hakları var? Ben intihar edecek hiçbir şey yapmadım. İntiharı düşünseydim 1 yıl boyunca hakkımda yapılan haberler yüzünden ederdim. Bu öldürme operasyonu. Ama başaramayacaklar. Kirli eller beni FETÖ'cü de yaptı, kaçak da. Ben hiçbiri değilim.''

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Söylemezsem Olmaz sunucusu Ece Erken, bugün yapılan canlı yayında şoke eden açıklamalarda bulundu.

'MASAYA ÜÇ KURŞUN KOYARAK...'


Ece Erken, yaptıkları intihara teşebbüs haberinden sonra Murat Başoğlu'nun Beyaz TV'yi basarak, yapımcıyı yakaladığını ve hatta masaya üç kurşun koyarak, ''Ayrıca bunlardan biri Ece'ye, biri Nihat'a biri Bircan'a''dediğini iddia etti.

Ece Erken, ''Beni susturmayın'' diye anlatırken, yapımcı Bilal Özbilge de programa bağlanarak, olayı teyit etti.
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