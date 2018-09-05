Erdoğan, İlk 13 Kişi Bize Acil Lazım

13’Ü ÖNCELİKLE İSTENİYOR

SK VE JANDARMADA TEYAKKUZ

GÜLEN’E GELEN GİDEN AZALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinde Türk heyeti, bu ülkedeki 13 FETÖ’cünün öncelikli iadesini istedi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan seyahatinde, heyetlerarası görüşmelerin en önemli gündem maddesini bu ülkedeki FETÖ yapılanması oluşturdu. Kırgızistan’da da yönetimi değiştirmeye yönelik bir darbe girişimi riski hep tartışılıyor. Ülkede siyasetin nasıl devam edeceği Türkiye için önemli. FETÖ’nün Orta Asya’daki yöneticilerinin birçoğu bu ülkede barınıyor.Hürriyetten Hande Fırat'ın haberine göre, Güvenlik kaynaklarına göre, Kırgızistan’da daha önceki yöneticiler FETÖ yapılanması ile yeterince mücadele etmedi. Terör örgütü yöneticileri de bugüne kadar bu ülkedeki sistem boşluklarından yararlanarak rahat hareket ettiler.Aynı kaynaklara göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, FETÖ’yü tehdit olarak görüyor ve Türk makamlarıyla çalışma ve işbirliği isteği içinde. Ama bunu deklare etmenin içeride sıkıntı yaratabileceği düşünülüyor. Üst düzey bir yetkili Kırgızistan’daki son durumu ve FETÖ ile mücadelenin ayrıntılarını Hürriyet’e şöyle anlattı:“Kırgızistan dahil birçok ülkenin, FETÖ’nün derinliğini bildiğine inanmıyorum. Özellikle mahrem imamlar gibi bir yapıyı. Bu durumu anlatıyoruz, anlatmaya da devam edeceğiz. Türkiye’nin elinde Kırgızistan’daki FETÖ yapılanmasına ilişkin 130 kişilik genel bir liste bulunuyor. Liste, Kırgızistan yetkililerine verildi. Biz 13 kişiyi özellikle ve öncelikle istiyoruz. Üst düzey isimler bu kişiler. Yani organizasyonu yönlendirenler var, Orta Asya imamı var. Adı, soyadı, nerede oturduğu, işi, A’dan Z’ye hakkındaki tüm bilgiler. Yani bir anlamda kaçacak yer bırakmıyoruz.”Yurtiçinde de terör örgütüyle mücadele hız kesmeden devam ediyor. Kaynaklar, örgütün operasyonel kabiliyetinin yüzde 95 oranında bitirildiğini belirtiyor. Buna karşın Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve jandarmada FETÖ ile mücadelede teyakkuz hali sürüyor.Sayıca kalabalık kuruluşlarla, başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere örgüt faaliyetleri için geçmişte önemli olan bakanlıklarda ise derin inceleme yapılıyor. Emniyette, TSK’da hâlâ araştırmalar devam ediyor. 15 Temmuz sürecinde MİT’ten 250 kişi ihraç edildi. Ayrıca kilit kadroları yurtdışına kaçtığı için örgütlenme potansiyellerinin hâlâ bulunduğuna dikkat çekiliyor ve “Meydanı boş bırakmamalıyız” tespiti yapılıyor. Güvenlik ve istihbarat kaynakları, terör örgütünün yapılanmasının istihbarat örgütüne benzediğini belirtiyorlar.Kaynakların elindeki bilgiye göre, Fetullah Gülen’e Pensilvanya’da gelen giden azaldı. Üst düzey yetkili, “Uluslararası açıdan artık pazarlama yapacağı bir şey kalmadı. Çıkar açısından kullanılabilirliğini yitirdi. Türkiye’deki kurumların bilgisini yabancılara iletemiyor, kurumları yönetemiyor” ifadesini kullandı.