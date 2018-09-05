Siverek’in Kahramanı Oldu, Dikkati Bir Can Kurtardı!

Siverek Devlet Hastanesi güvenlik görevlilerinden Ferda ÖZKAN Acil Servis biriminde nöbetçi olduğu sırada, konuşmasından kalp krizi geçirdiğinden şüphe ettiği hastayı Kardiyoloji Polikliniğine götürmüş olup muayenesinde yardımcı olmuştur. Hastanın yapılan muayene sonucunda kalp krizi geçirdiği tespit edilmiş, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma hastanesine sevki yapılmıştır. Sevk edildiği hastanede hastaya 5 adet stend takılmıştır.Görevinin sadece hastanede dolaşarak güvenliği sağlamak olmadığını anlatan ÖZKAN, ilk yardım eğitimi almış olmanın avantajıyla bilinçli hareket ederek hayat kurtarmayı da görev edindiğini belirtmiştir.Personelimizi bu davranışından dolayı Teşekkür Belgesi ile ödüllendiren Siverek Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr Mehmet CELALOĞLU şunları ekledi ; Hastanemizde çalışan tüm personellerin sadece çalıştıkları birimle ilgili değil, insan sağlığını etkileyebilecek her alanda gözlem ve müdahale edebilecek düzeyde olması bizi gururlandırmaktadır. Bu davranışından ötürü personelimiz Ferda ÖZKAN ’a teşekkür ederiz.