Hilvan Artık O Sorunla Anılmayacak, Hizmete Girdi

Yıllardır temiz içme suyu sorunu yaşayan Hilvan’da kalıcı çözümler üreten Büyükşehir Belediyesi, İçme Suyu Arıtma Tesisi ile günlük 15 bin ton suyu arıtarak vatandaşlara sunacak.

İlçe genelinde büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdüren ŞUSKİ Genel Müdürlüğü Hilvan merkez ve ilçedeki kırsal mahallelerde su alamayan bölgelerin ihtiyacının da giderilmesini hedeflemek için yapmış olduğu teknik hazırlık ve planlamalar sayesinde Hilvan genelinde bugüne kadar toplamda 49 bin 049 metre içme suyu hat döşemesi gerçekleştirdi.

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetliği ifade eden Hilvanlılar, yıllardır beklediği hizmetlerin Büyükşehir ile yaşandığını ifade ettiler.

HİLVAN ATIK SU TESİSİ HİZMETE GİRDİ

Çevrenin korunması ve tarım arazilerinde daha yüksek verim alabilmek adına Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan’a kazandırılan Atık Su Arıtma Tesisi, yaklaşık 6 bin metreküplük atık suyu temizleyerek doğayla buluşturacak. Aynı şekilde atık sudan enerji elde edilirken Hilvanlıların enerji ihtiyacı da büyük oranda giderilmiş olacak.

HİLVAN'DA KALICI ALT YAPI ÇALIŞMALARI

Öte yandan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) Hilvan ilçesinde bin 800 metre yağmursuyu, 21 bin 831 metre kanalizasyon hat döşeme uygulaması gerçekleştirerek, hedeflediği sorunsuz bir alt yapıyı ilçe halkının hizmetine sundu.