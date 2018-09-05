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Bu haber 05 Eylül 2018 18:30:47 Tarihinde eklenmiştir.

Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!

Gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor çünkü görünüşe göre normal iletişim kuralları Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.

Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!

Artık hemen hepimiz Whatsapp'ta en az bir grubun içindeyiz - bazen bunu istemesek bile. Bu gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor çünkü görünüşe göre normal iletişim kuralları Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor. Aile, apartman, işyeri, okul grupları, sizi doğrudan ilgilendirmeyen konularda sonu gelmeyen mesajlar, sahte bilgi paylaşanlar, kedi- köpek videoları, karikatürler... Whatsapp gruplarındaki yazışmalara katlanabilmek bazen zor olabiliyor. İşte gruplardaki o sinir bozucu kişi olmamak için dikkat etmeniz gereken birkaç nokta...

Grup yöneticisi


Yönetici, grupta tüm gücü elinde tutan kişidir.

Eğer yöneticiyseniz, kurduğunuz gruba dair kuralları belirleyip diğer grup üyeleriyle ne kadar erken paylaşırsanız o kadar iyi.

Tabii ki bu anneniz ya da babanızın sizin sözünüzü dinleyeceği anlamına gelmiyor.

YAPMAYIN: Bire bir konuşmalar

Gruplarda kesinlikle yapmamanız gereken bir şey varsa o da bir grup üyesiyle karşılıklı diyaloğa girmek.

Adı üstünde, grup konuşması. Diğer üyeleri ilgilendirmeyen konuları grupta konuşmak en rahatsız edici davranışlardan biri. Bu tür mesajları, ilgili kişiye doğrudan özel mesaj olarak atabilirsiniz.

Bu yüzden mesajlarınızı atarken bir an durup herkesi ilgilendirip ilgilendirmediğini düşünmenizde fayda var.

YAPIN: Doğru gruba mesaj attığınızdan emin oldun

'Gönder' butonuna basmadan bir kez, hatta iki kez, mesajı doğru gruba gönderiyor olduğunu kontrol edin.



Yanlış gruba mesaj atarsanız en iyi ihtimalle biraz utanırsınız, ama gafınız o gruptaki insanları bir daha göremeyeceğiniz kadar büyük de olabilir.

YAPMAYIN: Spam(Mesaj sağanağı)

Grupları art arda attığınız ya da sahte içerikli mesajlarla meşgul etmeyin.

Yani "bu mesajı 10 kişiye göndermezseniz" dünyanın sonunun gelmeyeceğini aklınızdan çıkarmayın.

YAPIN: Mesajlarınızı kısa ve öz tutun

Eğer söylemek istediklerinizi bir satırda ya da bir mesajda anlatabiliyorsanız, neden 10 tane ayrı mesaj gönderesiniz ki?

"Whatsapp lütfen yardım et. Solo: Star Wars filmine gitmek için arkadaşlarımla zaman belirlemeye çalışıyoruz ve bu garip virüs herkesin grubu terk etmesine neden oluyor."

YAPMAYIN: 'Hayalet üye' olmayın

Grup konuşmalarında, konuşmak istemeyen kişinin yeri yoktur. Ve diğer insanlar mesajların size ulaştığını, hatta mesajları okuduğunuzu görebiliyor.

Yani diğer insanlar için sizden cevap beklemek sinir bozucu olabilir.

YAPIN: Gruba yeni birini eklemeden önce diğer üyelere sorun

Evinize birbirini tanımayan 30 kişiyi davet edip onları bir odaya kilitler miydiniz? Cevabı biliyorsunuz.

O halde Whatsapp'ta da gruba yeni birini eklemek istediğinizde, diğer üyeleri bilgilendirip onların da onayını alın.

Ayrıca gruptan ayrılmadan önce herkesi bilgilendirmek de saygılı br hareket olacaktır.

Arkadaşlarınıza veda etmeden onların yanından uzaklaşır mıydınız?
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Teknoloji
Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!
Whatsapp’ta Bunu Sakın Yapmayın!
Gruplar zaman zaman sinir bozucu olabiliyor çünkü görünüşe göre normal iletişim kuralları Whatsapp gruplarındaki yazışmalarda görmezden gelinebiliyor, sağduyu kaybedilebiliyor.
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