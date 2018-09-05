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Bu haber 05 Eylül 2018 17:00:40 Tarihinde eklenmiştir.

Büyükşehir, İstenilen Performansı Gösteremiyor!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı'nın temeli gerçekleştirilen törenle atılmıştı.

Büyükşehir, İstenilen Performansı Gösteremiyor!

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırma ve yıkım işlemleri tamamlanan Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı'nın temeli gerçekleştirilen törenle atılmıştı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, projenin tamamlanması ile birlikte 5 mahallenin trafik sorunu kalıcı bir şekilde çözeceklerini belirtmişti.

Şanlıurfa’da yıllardır yaşanan ulaşım sorunlarını ortadan kaldırmayı hedefleyen ve bunun için büyük bir çalışma içerisine giren Büyükşehir Belediyesi, yeni yollar, bulvarlar, köprülü kavşaklar, köprüler ve yeni viyadükler yapmaya devam ediyor. Bu nedenle yıllardır Şanlıurfa-Gaziantep yolunda yaşanan trafik sorununa yönelik çözüm üretmek için çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, Karakoyun Köprülü Kavşağını yapmaya karar verdi. Projelendirme çalışmalarının ardından bölgede 187 hanenin kamulaştırma ve yıkım çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi 3 ay gibi kısa bir sürede yapmayı hedeflediği Karakoyun ViyadüK ve Köprülü Kavşağı’nın temelini attı.

Karakoyun bölgesinde yıllardır trafik sıkıntısı olduğunu belirten Başkan Nihat Çiftçi, “Bu yaptığımız proje 5-6 mahallemizi ilgilendiriyor. Bu mahallelerimiz yıllardır oturmuş durumda. Gerek Akşemsettin, Süleymaniye, Karakoyun ve Hızmalı mahallerimiz Caddesi ile sokakları ile oluşmuş durumda. Fakat bu bölgelerimizde trafik sıkıntıları var. Bu sorunları bizim yekûn olarak çözmemiz lazım. Bunun için Karakoyun ’un sağında ve solunda kamulaştırma yaparak hem yol genişletme hemde bu mahallelerin trafik sorunları ile ilgili çözümler üreterek bu mahallerimizi sistemli bir şekilde birbirine bağlayarak trafik sorunu çözeceğiz. Yeni yapımına başladığımız Kuzeybatı Çevreyolu Süleymaniye mahallesinde tıkanıyor ve devamı olmuyor. Bu yaptığımız proje ile oradan gelen araçlar Karakoyun ’un dibine inecek ve sağlı sollu yapacağımız yollar ile buraya gelerek kavşaklar bir birine bağlanacak” şeklinde beyan etmişti.

Öte yandan Süleymaniye, Ak Şemsettin, Hızmalı, Karakoyun ve Buhara mahallerinin trafikte rahat bir nefes alacağı Karakoyun Viyadük ve Köprülü Kavşağı ile Gaziantep karayoluna transit geçişi sağlanacak. Ayrıca Kuzeybatı Çevreyolundan kent merkezine gelecek olan vatandaşlar için bölgede Karakoyun deresi üzerine yapılacak olan 4 adet köprü ile bölgeye gelmeleri transit hale gelecek.
Ancak başlatılan çalışmalardan dolayı geçici de olsa başta bölgede yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere özellikle çalışma güzergahı üzerinde işyeri olan esnafımız çeşitli mağduriyetler yaşıyorlar. Urfa.com olarak mahalle sakinleri ve esnafla yaptığımız röportajda yaptıkları bu dev projeden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiklerini bununla birlikte çalışmanın teknik manada istenilen performansı gösteremediklerini de belirtiler. Bundan dolayı maddi ve manevi çeşitli zorluklar yaşadıklarının da altını çizdiler
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