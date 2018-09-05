Kendi Döviz Bürosuna Sahip Olan Başkan, Döviz Büroları Kapatılsın Dedi

Bu Resmen Ekonomik Saldırıdır

"Dışarıdaki Gavurları Biliyoruz Ama İçimizdekiler De Gavurluk Etmesin"

Ticaret İle Uğraşıyor

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye yönelik ekonomik saldırı düzenlendiğini, bir dayatmayla Türk kanunlarının hiçe sayılmasını asla kabul etmediklerini söyledi. Bu saldırılara yerli ve milli bir duruşla karşılık vereceklerini vurgulayan Gülsoy, şunları kaydetti:"Dövizin bu kadar yükselmesinin hiçbir şekilde ekonomik bağlantısının göstergesi yok. 3,80 lira olan doların şu an 6,50 seviyesinde seyretmesinin bizim herhangi bir şekilde ekonomimizde kötüleşme veya göstergesi yok. Bu resmen ekonomik bir saldırıdır. Ülkemize olan, dış güçler dediğimiz, emperyalistlerin, ABD'nin dayatmalar neticesinde olan döviz ataklarıdır. Bundan da devlet millete güvenerek millet de devlete güvenerek bu güven içerisinde alnımızın akıyla çıkacağız."Yerli para ile ticaret yapılması önerisinde bulunan Gülsoy, dövizin ve doların Türk literatüründen çıkartılması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyleyen Gülsoy, "Döviz artışından etkilenmemesine karşın, zam yapanlara bildiğiniz gibi cezalar var. Yerli paraya dönelim. İhtiyaçlarımızı kendi ve milli ürünlere dönmeliyiz. AVM'ler ve emlak sektörü en kısa süre TL'ye dönmelidir. Şu anda AVM'lerin yüzde 20'si TL'ye döndü. Buradan uyarıyorum dövizde kirada ısrar edenler yakın bir zamanda kiracı bulamaz. 70 yıldır kur riski ile bizi tehdit edenlere TL ile yanıt verelim. Buradan döviz fırsatçılarına bir kez daha sesleniyorum. Dışarıdaki gavurları biliyoruz ama içimizdekiler de gavurluk etmesin. Yanlış anlaşılmasın bunu bankalar için değil, fırsatçılar için söylüyorum. KTO olarak döviz kurları ile ilgili yarın kentimizde bulunan banka bölge müdürleri ile toplantı yapacağız" dedi.Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy'un kendi sitesinde yer alan biyografisinde 1973 yılında Kazancılar'da kuyumculuk yaparak ticaret hayatına atıldığı ve halen, aralarında döviz alım satımının da olduğu kuyumculuk, sigortacılık, otomotiv ve mobilya ticareti gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.