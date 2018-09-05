Urfalı Vekil Hakkında Sert Açıklama; Fitneci!

Tut, sosyal medya hesabında kendisine Bakanlık tarafından verilen danışmanlık belgesini paylaştı.
Saim Tut’un konuyla ilgili iddiaları şöyle: “Kıymetli dostlar, geçtiğimiz yıl ertelenen Düzce Ticaret Odası seçimleri öncesi Sayın Bakan Faruk Özlü'nün izniyle yaptığım bir açıklama sonrası yaşanan talihsiz gelişmeler sürecinde, yine Sayın Bakanın izniyle bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Saim Tut isminde bir danışman yoktur" şeklinde bazı ifadelere yer verilmişti. O günlerde Sayın Bakan ve Düzcemiz zarar görmesin diye suskunluğu tercih edip, basında " kendisini Bakan Danışmanı şeklinde tanıtan" gibi aşağılayıcı ifadelerle yer almam karşısında dahi sırf Düzce maslahatı için bağrıma taş basmıştım. Aradan epey zaman geçti. Artık gerçeği ifşa etmenin vaktidir. Ne Sayın Bakan Özlü orada, ne de ben danışmanıyım.. Ama esasen bana ve Sayın Bakana Düzce'den bu kumpası kuranların kimler olduğunu tek tek, isim isim sayabilirim de bu başka bir konu.. Şu an önemli olan;evet ben Saim Tut, Sayın Bakanın danışmanı sıfatıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında çalışmaya başlamıştım ve tek patronum bizatihi zat-ı alileriydi.. CHP'li Mahmut Tanal ve Düzce fitnecilerinin resmen beni yemelerine göz yumdum.. O zaman hiç kırılmadım da, sonrası çok yorucu oldu.. Neyse, belgeler aşağıda ve bunları ben bastırmadım, bizatihi bakanlık yetkilileri tarafından istemediğim halde bana verildi. Bu arada çok sevdiğim Düzce basınında bu konuyla ilgili hakkımda olumsuz şeyler yazan kardeşlerimden bu gerçekler karşısında bir özür beklentim olduğunu da ayrıca belirtmeliyim.. Selam ve dualar.”
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