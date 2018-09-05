Urfalı Vekil Hakkında Sert Açıklama; Fitneci!

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Bakan Danışmanı sıfatıyla sosyal medya üzerinden yaptığı yorum nedeniyle eleştirilen, daha sonar da Bakanlık tarafından danışmanlık görevinin bulunmadığı açıklanan Saim Tut, gerçekleri ifşa ettiğini belirterek CHP İstanbul Milletvekili Şanlıurfalı Mahmut Tanal hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.Tut, sosyal medya hesabında kendisine Bakanlık tarafından verilen danışmanlık belgesini paylaştı.Saim Tut’un konuyla ilgili iddiaları şöyle