Anaokulu açılışında 'direk dansı'

Çin'de bir anaokulunun açılış töreninde, direk dansı yapılması büyük tepkilere neden oldu

Yaşanan olay yerel eğitim bürosu tarafından hızla kınandı ve anaokulunun müdürünün istifası istendi. Öte yandan, Baoan ilçesinin eğitim bürosu sosyal medya üzerinden diğer anaokullarını söz konusu 'uygunsuz davranışlara karşı' uyardı.

DİREK DANSININ GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Direk dansının video görüntüleri ve ikinci bir dansçının bir başka 'burlesk' performansı, Twitter ve Çin sosyal medyala uygulamalarında yaygın bir şekilde paylaşıldı.

"DİREK BAYRAK DİREĞİ İSE SORUN DEĞİL"

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri yorumlayan bir internet kullanıcısı, çocukların önünde söz konusu performansın gerçekleştirilmesini eleştirirken bir diğer kullanıcı "Kullanılan direk bayrak diğeri ise sorun değil" ifadelerini kullandı.