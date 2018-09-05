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Bu haber 05 Eylül 2018 11:45:25 Tarihinde eklenmiştir.

Fenerbahçe Beni Kandırdı, İmzaya 5 Dk Kala…!

Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak sağlık kontrolünden sonra transferinden vazgeçilen Marco Fabian, flaş açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe Beni Kandırdı, İmzaya 5 Dk Kala…!

Transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, sarı lacivertli kulüp için flaş açıklamalar yaptı.
 Marco Fabian'dan flaÅ FenerbahÃ§e sÃ¶zleri!

''İMZAYA 5 DAKİKA KALA...''

 
Alman basınına konuşan Fabian, ''Türkler beni kandırdı. Fenerbahçe suçu bana yükledi ama bu anlamsız. Her konuda anlaşmıştık, sözleşme hazırdı. İmzaya 5 dakika kala bazı şeylerin değiştiğini söylediler. Bu doğru bir hareket değildi. Böyle transfer olamazdım.'' dedi.
 

''BELKİ TAKIMDA KALIRIM, BELKİ GİDERİM''

 
Eintracht Frankfurt ile bir yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Meksikalı futbolcu, ''Eintracht Frankfurt teknik direktörü benim gitmemi istemedi. Marco, sen önemli bir futbolcusun dedi. Şimdi ne olacak bilmiyorum. Belki ayrılırım, belki takımda kalırım. Neler olacak bakalım.'' diye konuştu. (Sporx)
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Spor
Fenerbahçe Beni Kandırdı, İmzaya 5 Dk Kala…!
Fenerbahçe Beni Kandırdı, İmzaya 5 Dk Kala…!
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Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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