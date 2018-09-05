Fenerbahçe Beni Kandırdı, İmzaya 5 Dk Kala…!

''İMZAYA 5 DAKİKA KALA...''

''BELKİ TAKIMDA KALIRIM, BELKİ GİDERİM''

Transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelen ancak transferi son anda gerçekleşmeyen Marco Fabian, sarı lacivertli kulüp için flaş açıklamalar yaptı.Alman basınına konuşan Fabian,dedi.Eintracht Frankfurt ile bir yıllık sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Meksikalı futbolcu,diye konuştu. (Sporx)