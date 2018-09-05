Eyyübiye’de Kardeşler Çatıştı, 1 Ölü 1 Yaralı

2 Kardeşten 1’i öldü, 1’i Ağır Yaralı

Şanlıurfa’da, dün akşam saatlerinde silahlı çatışma meydana geldi. Kardeşler arasında çıktığı öğrenilen çatışmada 1 kişi ölürken 1 Kişi yaralandı.Olay dün, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, eski Eyyübiye Polis karakolu yakınlarında meydana gelen çatışma iddialara göre, önceden aralarında husumet bulunan Ömer ve Mustafa Çakallı kardeşler, Mustafa Çakallı’nın iş yeri önünde tartıştılar. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü ve 2 kardeş birbirlerini silahla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşi hastaneye kaldırdı.Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Çakallı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ömer Çakallı’nın ise hayati tehlikesi devam ediyor.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.