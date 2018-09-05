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Bu haber 05 Eylül 2018 09:30:34 Tarihinde eklenmiştir.

Suriye’de Neler Oluyor, Kritik Açıklama!

ABD Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Ankara'daki kritik ziyaretlerinin ardından açıklamada bulundu. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib'e saldırısı krizi tırmandırır" denildi

Suriye’de Neler Oluyor, Kritik Açıklama!

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Ankara'daki kritik ziyaretlerinin ardından açıklama yayımladı. Türkiye'nin göçmenlere ve mağdurlara şefkatli yaklaşımından ötürü teşekkür edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib'e saldırısı krizi tırmandırır. Saldırılar siyasi çözüm ihtimalini azaltır" denildi.

Ayrıca Jeffrey'in olası İdlib operasyonu ile ilgili endişelerini ilettiği de belirtildi.
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Dünya
Suriye’de Neler Oluyor, Kritik Açıklama!
Suriye’de Neler Oluyor, Kritik Açıklama!
ABD Büyükelçiliği, ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Ankara'daki kritik ziyaretlerinin ardından açıklamada bulundu. Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Suriye'nin İdlib'e saldırısı krizi tırmandırır" denildi
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5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
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18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
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