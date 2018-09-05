Suriye’de Neler Oluyor, Kritik Açıklama!

ABD Büyükelçiliği, Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'in Ankara'daki kritik ziyaretlerinin ardından açıklama yayımladı. Türkiye'nin göçmenlere ve mağdurlara şefkatli yaklaşımından ötürü teşekkür edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada,denildi.Ayrıca Jeffrey'in olası İdlib operasyonu ile ilgili endişelerini ilettiği de belirtildi.