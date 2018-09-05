HARÜSEM İle İmzalar Atıldı

Harran Üniversite Sürekli Eğitim Merkezi HARÜSEM ile Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında birlikte meslek eğitimleri ve sertifika programları düzenlenmesine dair protokol imzalandı.Düzenlenen imza töreninde Üniversite Adına Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Müdürü Dr. Şerafettin Turan protokola imza attı.İmza töreninde konuşan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Şerafettin Turan konuşmasında Şanlıurfalı gençlerin daha iyi eğitim alabilmeleri konusunda her zaman katkı sunmaya hazır olduklarını ifade etti.Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın konuşmasında HARÜSEM'in yaptığı meslek eğitimlerini bundan sonra MEB ile birlikte düzenleyeceğini, MEB'in denetimine açtıklarını ve MEB'in birikimlerinden yararlanacaklarını belirtti.HARÜSEM Müdürü Doç. Dr. Celal Ağan bu işbirliğiyle daha da güçlendiklerini ve bundan sonra MEB onaylı meslek eğitimleri ve sertifika programları düzenleyebileceklerini ifade ederek, göreve geldikleri günden beri yaptıkları tüm çalışmalarda kendilerine destek olan Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın'a ve Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Şerafettin Turan'a teşekkürlerini sundu.