Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı

ESKORTLA DOLAŞMAYACAK

BİR-İKİ YIL ÖNCEDEN

AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce açıklayacağı manifestoya uymayanlar, seçim tarihi beklenmeden görevden alınacaklar.Hürriyetten Nuray Babacan'ın haberine göre,2017 yılı ekim ayında başlayan bir süreçle, AK Partili İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları genel başkanın talebiyle görevden ayrılmış, Melih Gökçek istifa etmemek için bir hafta direnmişti. Balıkesir, Bursa, Düzce, Niğde ve Çorum belediye başkanları da genel merkezin talebiyle istifa etmişti. İstifa gerekçeleri de AK Parti kulislerinde ‘partiyle yaşanan sorunlar ve bazı yolsuzluk iddiaları’ olarak konuşulmuştu. Bu uygulama, o dönem seçmen iradesine aykırı bulunarak eleştirilmişti.AK Parti, 2019’daki yerel seçimlerden önce belediye başkanlarının uyması gereken ‘ana kurallar’ı açıklayacak. Bu kurallara ‘Yerel Seçim Manifestosu’ denilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı bu manifesto, bir anlamda belediye başkanlarının taahhütü olacak. Bu metinde yazılanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi:“Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz.”