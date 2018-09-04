Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemini Belirleyen En Son Sıcak Gelişmeler, Şanlıurfa Kaza Haberleri, Beyaz Masadaki Siyasi Tartışmalar Urfa.com Farkı İle Sizlerle

Bu haber 04 Eylül 2018 21:30:11 Tarihinde eklenmiştir.

Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı

AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek.

Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı

AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden önce açıklayacağı manifestoya uymayanlar, seçim tarihi beklenmeden görevden alınacaklar.

Hürriyetten Nuray Babacan'ın haberine göre,2017 yılı ekim ayında başlayan bir süreçle, AK Partili İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye başkanları genel başkanın talebiyle görevden ayrılmış, Melih Gökçek istifa etmemek için bir hafta direnmişti. Balıkesir, Bursa, Düzce, Niğde ve Çorum belediye başkanları da genel merkezin talebiyle istifa etmişti. İstifa gerekçeleri de AK Parti kulislerinde ‘partiyle yaşanan sorunlar ve bazı yolsuzluk iddiaları’ olarak konuşulmuştu. Bu uygulama, o dönem seçmen iradesine aykırı bulunarak eleştirilmişti.

ESKORTLA DOLAŞMAYACAK


AK Parti, 2019’daki yerel seçimlerden önce belediye başkanlarının uyması gereken ‘ana kurallar’ı açıklayacak. Bu kurallara ‘Yerel Seçim Manifestosu’ denilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı bu manifesto, bir anlamda belediye başkanlarının taahhütü olacak. Bu metinde yazılanlara uymayanlar yeni seçim beklenmeden gidecekler.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, çalışmayı ve amacını şöyle özetledi: 

“Belediye başkan adayı olarak belirlediğimiz isimler için seçimlerden önce Cumhurbaşkanı manifesto yayınlayacak. Örneğin bu metinde, ‘Yeşil alanlarda katliam olmayacak’, ‘Bir ilçe belediye başkanı ilçesinde eskortla dolaşamayacak’ denilecek. Prensiplerimizi belirleyeceğiz. Belediyeler için partinin denetimi bu olacak. Başkan, istişare ederek çalışacak. Bu metinden yola çıkarak, hata yapan belediye başkanını uyaracağız.

BİR-İKİ YIL ÖNCEDEN


Buna rağmen bir şey değişmiyorsa, görevinin bitmesine bir yıl da olsa, iki yıl da olsa mevcut başkanı değiştireceğiz. Başkanlar bu prensiplere uyacak, uymayan gidecek. Seçimi beklemeyeceğiz. Genel merkezin uyarılarını dinlemeyen gidecek. Seçmen de bunu bilecek. Bazı konularda kanuni önlem alacağız. Ama her şey kanunlara yazılmıyor. Seçim öncesi bu kuralları açıklayacağız ve herkesin de buna uymasını bekleyeceğiz.”
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye mahalle temsilcileriyle bir araya gelip yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Yaptıkları Yanına Kalmayacak, Gel Bakalım İzzet!
Yaptıkları Yanına Kalmayacak, Gel Bakalım İzzet!
Ankara’da Nazan Bozkurt, 30 Ağustos günü bindiği Mamak dolmuşunda bir erkek yolcunun ölüm tehdidi, ağır küfürleri ve darp girişimine maruz kalmıştı. Bozkurt, yaşadığı anları cep telefonuna kaydederek sosyal medyada paylaşmıştı.
Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı
Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol’un, gençlerin eğitimi için başlattığı üniversite hazırlık kurslarında ders çalışarak, rehberlik hizmeti verilen 130 öğrenci, Türkiye’nin çeşitli illerindeki üniversitelere yerleşti.
Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı
Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı
AK Parti, son seçimlerden önce başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çok sayıda belediye başkanının görevden alınması olayını bir ‘manifesto’yla sürekli hale getirecek.
'Amcam bana tecavüz etti'
'Amcam bana tecavüz etti'
Murat Başoğlu intihar ettiği iddiaları için Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu adının skandala birlikte karıştığı yeğenine suçlamalar yöneltti. Yeğeninin kendisine 'Amcam bana tecavüz etti derim' dediğini ileri sürdü.
Harran Üniversitesi Yılı Özel Yetenek Sınavları Başladı
Harran Üniversitesi Yılı Özel Yetenek Sınavları Başladı
Osmanbey Yerleşkesinde yapılan özel yetenek sınavlarında en yoğun ilgiyi 150 öğrencinin alınacağı Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) gördü. BESYO’ya 520’si erkek 157’si bayan 7’si engelli olmak üzere toplamda 684 kişi başvuruda bulundu.
Yol Ortasında Kurşuna Dizmişti, Nedeni Ortaya Çıktı
Yol Ortasında Kurşuna Dizmişti, Nedeni Ortaya Çıktı
Silahlı çatışmaya ‘yasak ilişki’nin neden olduğu öne sürüldü. İddiaya göre, ölen polis memurunun eşinin astsubayla ilişkisi vardı ve sabah karşılaşan polis ile astsubay bu yüzden tartıştı.
Harran Üniversitesi’nde Öğrenci Kayıtları Başladı
Harran Üniversitesi’nde Öğrenci Kayıtları Başladı
Harran Üniversitesi’ne bağlı 14 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 13 Meslek Yüksekokulu’nda yeni yerleşen öğrencilerin kayıtlarına 3 Eylül 2018 Pazartesi günü itibariyle başladı.
Başkan Demirkol, Kırsal Mahallelere Çıkarma Yaptı
Başkan Demirkol, Kırsal Mahallelere Çıkarma Yaptı
Demirkol, kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında İrice Mahallesine bağlı Düzenli Mezrasını da ziyaret etti.Başkan Demirkol, inşaatta görevli işçilerle de sohbet etti.
Urfa’da Maganda Kurşunu Can Aldı
Urfa’da Maganda Kurşunu Can Aldı
Dün Halfeti’de düzenlenen bir düğün töreninde, magandalar tarafından havaya açılan ateş sonucu bir kişi ağır yaralandı, hastaneye kaldırılan talihsiz adam kurtarılamadı.
İtfaiye ve Vatandaş Seferber Oldu
İtfaiye ve Vatandaş Seferber Oldu
Haliliye ilçesinde dün gece saatlerinde çıkan ev yangını, İtfaiye ve vatandaşların birlikte çalışması sonucu, yaklaşık 1 saatte söndürüldü.
Ette Büyük Panik, Şarbon İnsana Bulaşır mı?
Ette Büyük Panik, Şarbon İnsana Bulaşır mı?
KOÇ Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Önder Ergönül, şarbonun bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.
Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Yaptıkları Yanına Kalmayacak, Gel Bakalım İzzet!
Yaptıkları Yanına Kalmayacak, Gel Bakalım İzzet!
Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı
Demirkol’un Eğitime Büyük Katkısı, 130’u Kazandı
Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı
Erdoğan’dan Belediye Başkanlarına Uyarı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
40°C / 23°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
04:27
Güneş
05:52
Öğle
12:31
İkindi
16:05
Akşam
18:58
Yatsı
20:16
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 23 3 8 +43 77
2 Medipol Başakşehir 34 21 3 10 +35 73
3 Fenerbahçe 34 18 6 10 +28 64
4 Galatasaray 34 20 10 4 +25 64
5 Antalyaspor 34 17 10 7 +7 58
6 Trabzonspor 34 14 11 9 +5 51
7 Akhisar Belediyespor 34 14 14 6 +4 48
8 Gençlerbirliği 34 12 12 10 -1 46
9 Atiker Konyaspor 34 11 13 10 -5 43
10 Kasımpaşa 34 12 15 7 -4 43
11 Karabükspor 34 12 15 7 -10 43
12 Aytemiz Alanyaspor 34 12 18 4 -11 40
13 Osmanlıspor FK 34 9 14 11 -8 38
14 Bursaspor 34 11 18 5 -24 38
15 Kayserispor 34 10 16 8 -11 38
16 Çaykur Rizespor 34 10 18 6 -9 36
17 Gaziantepspor 34 7 22 5 -35 26
18 Adanaspor 34 6 21 7 -29 25
﻿