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Bu haber 04 Eylül 2018 19:15:41 Tarihinde eklenmiştir.

'Amcam bana tecavüz etti'

Murat Başoğlu intihar ettiği iddiaları için Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu adının skandala birlikte karıştığı yeğenine suçlamalar yöneltti. Yeğeninin kendisine 'Amcam bana tecavüz etti derim' dediğini ileri sürdü.

'Amcam bana tecavüz etti'

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu.
 

'AMCAM BANA TECAVÜZ ETTİ' 

 
'Söylemezsem Olmaz' programının yapımcısı Bilal Özbilge'yle görüşen Murat Başoğlu, "Hayatım boyunca yeğenimi 3 kez gördüm. Yeğenimle hayatım boyunca samimi değildim. Kendisi beni doğum günlerimde arardı. Zaten yurtdışında eğitim aldı. Üstelik ağabeyim ile de görüşmezdik mesafeliydik. Yeğenim ile eşim sık sık görüşürdü. Yeğenim görüntülerin olmadığını öğrenince benden 150 bindolar istedi. Ben de, 'Saçmalama ne parası istiyorsun' deyince, 'Amcam bana tecavüz etti' diye iftira atarım dedi. Görüntü ortaya çıkınca para isteği ortadan kalktı. İşte bu yüzden kumpas olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.
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'Amcam bana tecavüz etti'
'Amcam bana tecavüz etti'
Murat Başoğlu intihar ettiği iddiaları için Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu adının skandala birlikte karıştığı yeğenine suçlamalar yöneltti. Yeğeninin kendisine 'Amcam bana tecavüz etti derim' dediğini ileri sürdü.
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