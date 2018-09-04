'Amcam bana tecavüz etti'

Bu haber 04 Eylül 2018 19:15:41 Tarihinde eklenmiştir.

Geçen yaz yeğeni Burcu Başoğlu ile skandal görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu’nun intihara teşebbüs ettiği ileri sürülmüştü. Bu iddiaları yalanlayan Başoğlu Beyaz Tv'ye açıklamalarda bulundu.

'AMCAM BANA TECAVÜZ ETTİ'