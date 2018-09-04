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Bu haber 04 Eylül 2018 23:59:11 Tarihinde eklenmiştir.

Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye mahalle temsilcileriyle bir araya gelip yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Ekinci Mahalle Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye mahalle temsilcileriyle bir araya gelip yapılan çalışmalar ve yapılacak olan projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu. 

Eyyüibye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye mahalle temsilcileriyle bir araya geldi. Katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelip istişarelerde bulunan Başkan Ekinci son olarak AK Parti Eyyübiye mahalle temsilcileriyle bir araya gelip fikir alışverişinde bulundu. Eyyübiye Belediyesi Millet Kıraathanesi Kitap Otağı’nda gerçekleşen toplantıya; Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, AK Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı, Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ile mahalle temsilcileri katıldı. Eyyübiye Belediyesinin çalışmalarını konu alan sunum ile başlayan ve soru cevap ile devam eden toplantıda konuşan Başkan Ekinci, mahalle temsilcilerinin belediye ile vatandaş arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Mahalle temsilcilerinin belediyelerin çözüm ortağını olduğunu belirten Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, “Sizler mahallelerde sorunları birinci ağızdan alıp bizlere veya teşkilatımıza aktaran ve bizlerin çözüm ortağı olarak adlandırdığımız arkadaşlarımızsınız. Hepiniz Eyyübiye’de yaşıyorsunuz. Eyyübiye Belediyesi olarak bugüne kadar yaptığımız hizmetlere en fazla sizler şahit oluyorsunuz. Her ne kadar yapılan işler çok fazla ise bile sorunların fazlalığından dolayı sürekli hizmet odaklı çalışma gerekliliğinin farkındayız. Sizler bizim mahallelerdeki gözümüzsünüz. Sizlerden bizlere iletilen talepleri yerine getirmek ve bunların çözümü konusunda da adım atmak bizim vazifemizdir.” dedi.

AK Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal, Kadın Kolları Başkanı Gülten Balcı ile Gençlik Kolları Başkanı Halil Müjde ise katılımlarından dolayı mahalle temsilcilerine teşekkür etti.
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